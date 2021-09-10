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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2021 19:20



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi %100 İştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin ve Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ve Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi ile devralma yolu ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gereken bilgi ve belgelerle birlikte, 10/09/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963284


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