***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi %100 İştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin ve Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLogo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenLogo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ve Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi ile devralma yolu ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gereken bilgi ve belgelerle birlikte, 10/09/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963284BIST