***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşmeye İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni, Ekleri ve Birleşme Sözleşmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLogo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenLogo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.10.2021Ek Açıklamalar"Şirketimizin, sermayesinin % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1539 sayılı toplantısında alınan karar ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin 1'nci fıkrasının a) bendi ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak, Şirketimizin, oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu halka açık olmayan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni devralması suretiyle gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz duyuru metninin onaylanmasına ilişkin başvurumuz "olumlu" sonuçlanmıştır.Onaylanan duyuru metni, SPK'nın 15/10/2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-11853 sayılı yazısı ile birlikte tebliğ alınmış olup onaylanan duyuru metni, duyuru metni ekleri ve birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca imza edilen birleşme sözleşmesi ekte ve kurumsal internet sitemizde (https://www.logo.com.tr/) yer almaktadır."Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Logo Üst Yazı ve Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971112BIST