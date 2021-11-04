***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.11.2021 14:01
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi %100 iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşme işleminin tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.10.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 04.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine yönelik işlemler tamamlanmış olup söz konusu birleşme işlemi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 04.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974706
BIST