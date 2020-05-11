***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/04/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Peoplise)Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPeoplise, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformudur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi294.552 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11/05/2020Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı255.377 TLBeher Payın Alış Fiyatı6,4590 ABD DolarıToplam Tutar1.649.500 ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)86,70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)86,70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)86,70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,49İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,77Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiLogo'nun mevcut İnsan Kaynakları ürünlerini tamamlayacağı ve İK ürün portföyüne yönelik yapılan yatırımları, özellikle bulut tabanlı çözümlere geçiş sürecinde yaratacağı sinerjiyle, devralıp ileriye taşıyacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRevo Capital, 500 Startups, Çağatay Güney, Doruk Molo, Güçlü Özenci, Mehmet Ali ÖzenciKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHerhangi bir ilişkili taraf ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÇarpan ve İndirgenmiş Nakit AnaliziDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Peoplise) sermayesinin % 86,70'ini temsil eden 255.377 adet şirket payını hisse başına ortalama 6,46 ABD doları bedelle (toplam: 1.649.500 ABD doları) devralınması konusunda pay devir sözleşmesi ("Sözleşme") 20 Nisan 2020'de imzalanmıştı. Pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Sözleşme uyarınca pay devir bedeline ilave olarak 2021 yılı içinde Şirket tarafından performansa dayalı olmak koşuluyla olası performans bedeli ödemesi yapılabilecektir.Peoplise, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan Kaynakları yönetimi platformudur. Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlanan çözüm, başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürmektedir. Mevcut müşterileri finansal hizmetler, perakende, üretim ve profesyonel hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 13 çalışanı olan Peoplise 2013 yılında kurulmuş olup halihazırda 13 dilde hizmet sunduğu 74 kurumsal müşteriye sahiptir.Logo'nun KOBİ'lere yönelik çözümleri içinde İnsan Kaynakları önemli bir paya sahiptir. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut tabanlı teknolojilerle KOBİ'lerden daha büyük bütçeli büyük kurumsallara geçmeyi ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları özelinde ihracata açılmayı hedeflemektedir. Peoplise ürünlerinin değerlendirilmesi sonucunda Logo'daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olduğu, Covid-19 sonrası iş süreçlerini destekleyecek nitelikte olduğu ve Peoplise'dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurtdışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişi sağlayacak, büyük kurumsallara ve sonra da küresel pazarlara geçişi destekleyecek özellikte olduğu sonucuna varılmıştır.Peoplise kurucu ortakları ve pay sahipleri Çağatay Güney ve Doruk Molo ile "Sermayeye İştirak ve Sahipleri Sözleşmesi" ve "Yönetici İş Sözleşmesi" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844234BIST