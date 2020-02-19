***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467Transferler50.828.565 -50.828.565Dönem Karı (Zararı)67.703.377 67.703.377 -598.523 67.104.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.126.555 22.644.054 21.517.499 6.844.943 28.362.442Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.421.470 5.421.470 -5.421.470 -5.421.470 -5.421.470Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.018.118 2.147.432 1.129.314 18.122.956 19.252.270Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler767.175 767.175 -767.175 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563Transferler67.703.377 -67.703.377Dönem Karı (Zararı)86.310.753 86.310.753 -25.629 86.285.124Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)586.613 -880.592 5.881.933 5.587.954 1.294.312 6.882.266Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-17.139.947 -17.139.947 -17.139.947Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.035.193 101.171.199Dönem Karı (Zararı)86.285.124 67.104.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler101.587.980 64.298.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 50.002.342 33.035.038Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.357.704 -1.143.590Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.357.704 -1.143.590Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.868.241 6.659.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 12.868.241 6.659.672Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.648.712 -127.231Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.767.852 -3.274.770Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 5.416.564 3.147.539Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 3.487.916İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 0 3.487.916Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 5.222.466 1.308.079İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -6.068.703Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler33.203.923 27.147.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.233.170 -26.143.795Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.455.369 -36.933.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler249.446 -183.260Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.054.387 6.645.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.838.024 5.131.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.919.658 -804.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.919.658 -804.061Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları141.639.934 105.259.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.161.493 -973.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.443.248 -3.114.585YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.378.276 -49.863.435İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri24 0 6.500.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 -1.350.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -5.407.599 -5.742.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.170 815.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13,14 -67.214.921 -53.297.727Alınan Faiz1.767.852 3.036.571Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri5.447.222 175.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.933 -23.689.557İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -5.421.470İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -5.421.470Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.459.560 16.141.895Kredilerden Nakit Girişleri32 11.459.560 16.141.895Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-795.117 -31.262.443Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -795.117 -31.262.443Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -5.353.812 0Ödenen Faiz-5.416.564 -3.147.539YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.550.984 27.618.207Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi712.961 1.667.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.263.945 29.286.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 80.919.777 51.633.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 152.183.722 80.919.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 152.183.722 80.919.777Ticari Alacaklar211.156.878 137.887.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 0 1.406.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 211.156.878 136.480.630Diğer Alacaklar1.095.167 1.583.029İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 186.026 167.292İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 909.141 1.415.737Stoklar11 538.114 787.560Peşin Ödenmiş Giderler18 6.496.405 2.048.483Diğer Dönen Varlıklar10 4.430.184 4.280.882ARA TOPLAM375.900.470 227.507.326TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR375.900.470 227.507.326DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.730.813 7.323.214Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.192.800 160.612İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 3.192.800 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 160.612Maddi Duran Varlıklar12 20.049.599 20.708.350Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.391.618 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar342.178.523 301.095.882Şerefiye15 146.362.128 136.752.195Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 195.816.395 164.343.687Peşin Ödenmiş Giderler18 1.307.947 2.902.501Ertelenmiş Vergi Varlığı27 5.160.460 3.172.018Diğer Duran Varlıklar820.042 288.298TOPLAM DURAN VARLIKLAR399.831.802 335.650.875TOPLAM VARLIKLAR775.732.272 563.158.201KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 21.309.333 1.925.997Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 10.924.218 741.292Ticari Borçlar46.713.633 25.500.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 46.713.633 25.500.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 11.838.284 10.842.883Diğer Borçlar17.960.544 10.795.713İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 17.960.544 10.795.713Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 99.935.854 62.213.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 4.977.704 1.959.386Kısa Vadeli Karşılıklar28.145.390 17.515.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 28.145.390 17.515.106Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler242.003 445.138ARA TOPLAM242.046.963 131.938.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.046.963 131.938.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 103.979.589 96.808.339Diğer Borçlar18.773.309 1.633.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 18.773.309 1.633.361Uzun Vadeli Karşılıklar13.595.065 11.332.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.595.065 11.332.729Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.736.340 2.871.232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.084.303 112.645.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER381.131.266 244.584.638ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar368.962.947 294.204.187Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -10.054.033 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu4 -18.158.065 -1.018.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.090.046 -3.796.067Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6 586.613 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.676.659 -3.796.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.676.659 -3.796.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.264.159 35.382.226Yabancı Para Çevrim Farkları41.264.159 35.382.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.250.489 17.250.489Yasal Yedekler19 7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 10.054.033 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.448.354 160.744.977Net Dönem Karı veya Zararı86.310.753 67.703.377Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.638.059 24.369.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR394.601.006 318.573.563TOPLAM KAYNAKLAR775.732.272 563.158.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 422.133.386 321.092.099Satışların Maliyeti21 -75.030.599 -63.953.940TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)347.102.787 257.138.159BRÜT KAR (ZARAR)347.102.787 257.138.159Genel Yönetim Giderleri22 -69.559.623 -45.718.868Pazarlama Giderleri22 -83.760.534 -59.893.171Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -101.520.557 -83.306.746Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 6.025.298 6.712.761Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -5.741.624 -10.641.853ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.545.747 64.290.282Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 5.447.222 6.243.889Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 0 -3.487.916FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.992.969 67.046.255Finansman Gelirleri25 6.446.006 12.606.492Finansman Giderleri26 -12.931.385 -11.239.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.507.590 68.412.933Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.222.466 -1.308.079Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -7.461.566 -4.542.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.239.100 3.234.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.285.124 67.104.854DÖNEM KARI (ZARARI)86.285.124 67.104.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-25.629 -598.523Ana Ortaklık Payları86.310.753 67.703.377Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 34,52000000 27,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-293.979 -1.126.555Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)586.613 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -978.664 -1.250.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.072 124.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 98.072 124.158Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.176.245 29.488.997Yabancı Para Çevrim Farkları7.176.245 29.488.997DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.882.266 28.362.442TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.167.390 95.467.296Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.268.683 6.246.420Ana Ortaklık Payları91.898.707 89.220.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820206BIST