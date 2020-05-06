***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563Transferler67.703.377 -67.703.377Dönem Karı (Zararı)14.806.998 14.806.998 -136.756 14.670.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.231 2.166.897 2.087.666 365.554 2.453.220Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -3.875.298 37.549.123 17.250.489 228.448.354 14.806.998 305.880.230 24.598.174 330.478.404Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler-1.584.157 86.310.753 -86.310.753 -1.584.157 -1.584.157Dönem Karı (Zararı)20.723.044 20.723.044 -642.595 20.080.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.370.719 6.584.753 5.214.034 3.264.079 8.478.113Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.622.044 -5.622.044 -5.622.044Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -23.780.109 586.613 -6.047.378 47.848.912 -1.584.157 17.250.489 314.759.107 20.723.044 387.693.824 28.259.543 415.953.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolideem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.304.287 19.485.012Dönem Karı (Zararı)20.080.449 14.670.242Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.516.781 1.257.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 14.435.536 11.527.124Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.021.508 528.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 -20.888.147 -13.101.461Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,26 1.156.011 565.985Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 5.742.030 2.169.153Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.092.859 -432.533İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.329.605 4.671.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.427.119 13.421.407Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.311 138.211Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.240.594 139.572Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.746.647 -4.249.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.583.256 -4.778.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.926.835 20.598.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -783.170 -417.656Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.839.378 -696.193YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.707.534 -15.380.216Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -1.755.935 -810.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri39.943 14.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -19.250.741 -15.138.411Alınan Faiz259.199 554.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.606.269 1.778.834Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32 4.912.755 6.272.656Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -198.244 -1.887.418Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -1.693.032 -1.393.903Ödenen Faiz-1.415.210 -1.212.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.203.022 5.883.630Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.879.470 266.708NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.082.492 6.150.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 152.183.722 80.919.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 171.266.214 87.070.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 171.266.214 152.183.722Ticari Alacaklar176.414.434 211.156.878İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 176.414.434 211.156.878Diğer Alacaklar703.548 1.095.167İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 186.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 703.548 909.141Stoklar11 558.425 538.114Peşin Ödenmiş Giderler18 6.628.789 6.496.405Diğer Dönen Varlıklar10 7.402.257 4.430.184ARA TOPLAM362.973.667 375.900.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR362.973.667 375.900.470DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.486.748 12.730.813Diğer Alacaklar3.768.835 3.192.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 3.768.835 3.192.800Maddi Duran Varlıklar12 20.587.235 20.049.599Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.082.883 14.391.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar365.889.201 342.178.523Şerefiye15 156.553.476 146.362.128Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 209.335.725 195.816.395Peşin Ödenmiş Giderler18 1.690.697 1.307.947Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.727.677 5.160.460Diğer Duran Varlıklar1.731.675 820.042TOPLAM DURAN VARLIKLAR423.964.951 399.831.802TOPLAM VARLIKLAR786.938.618 775.732.272KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 27.818.335 21.309.333Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 11.769.324 10.924.218Ticari Borçlar27.473.039 46.713.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 27.473.039 46.713.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 22.804.816 11.838.284Diğer Borçlar32.149.108 17.960.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 32.149.108 17.960.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 107.648.155 99.935.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.407.881 4.977.704Kısa Vadeli Karşılıklar5.930.274 28.145.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.930.274 28.145.390Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler349.584 242.003ARA TOPLAM239.350.516 242.046.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.350.516 242.046.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 112.284.431 103.979.589Diğer Borçlar615.244 18.773.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 615.244 18.773.309Uzun Vadeli Karşılıklar15.891.235 13.595.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.891.235 13.595.065Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.843.825 2.736.340TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.634.735 139.084.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER370.985.251 381.131.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar387.693.824 368.962.947Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -10.054.033 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu4 -23.780.109 -18.158.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.460.765 -4.090.046Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6 586.613 586.613Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.047.378 -4.676.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.264.755 41.264.159Yabancı Para Çevrim Farkları47.848.912 41.264.159Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.584.157 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.250.489 17.250.489Yasal Yedekler19 7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 10.054.033 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları314.759.107 228.448.354Net Dönem Karı veya Zararı20.723.044 86.310.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar28.259.543 25.638.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR415.953.367 394.601.006TOPLAM KAYNAKLAR786.938.618 775.732.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 101.725.971 81.359.489Satışların Maliyeti21 -20.247.839 -17.595.667TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.478.132 63.763.822BRÜT KAR (ZARAR)81.478.132 63.763.822Genel Yönetim Giderleri22 -14.892.331 -12.888.518Pazarlama Giderleri22 -17.630.062 -12.615.271Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -26.939.227 -22.193.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.115.649 3.842.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -816.587 -1.301.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.315.574 18.607.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 354.156 581.477FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.669.730 19.188.899Finansman Gelirleri25 2.370.669 1.537.833Finansman Giderleri26 -2.217.920 -3.887.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.822.479 16.839.395Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.742.030 -2.169.153Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.269.555 -380.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.472.475 -1.788.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.080.449 14.670.242DÖNEM KARI (ZARARI)20.080.449 14.670.242Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-642.595 -136.756Ana Ortaklık Payları20.723.044 14.806.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 8,29000000 5,92000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.370.719 -79.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.521.132 -89.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler150.413 10.489Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 150.413 10.489Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.848.832 2.532.451Yabancı Para Çevrim Farkları9.848.832 2.532.451DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.478.113 2.453.220TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.558.562 17.123.462Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.621.484 228.798Ana Ortaklık Payları25.937.078 16.894.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843137BIST