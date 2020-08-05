***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.456 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563Transferler67.703.377 -67.703.377Dönem Karı (Zararı)36.771.512 36.771.512 -69.052 36.702.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-104.838 6.095.687 5.990.849 1.348.854 7.339.703Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -3.900.905 41.477.913 17.250.489 228.448.354 36.771.512 331.747.927 25.649.178 357.397.105Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler-2.023.349 86.310.753 -86.310.753 -2.023.349 -2.023.349Dönem Karı (Zararı)51.615.498 51.615.498 -486.685 51.128.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.214.932 14.090.930 12.875.998 5.134.049 18.010.047Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.354.383 -3.354.383 -3.354.383Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -25.493.002 586.613 -5.891.591 55.355.089 -2.023.349 17.250.489 314.759.107 51.615.498 424.096.157 30.784.647 454.880.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.313.284 51.306.419Dönem Karı (Zararı)51.128.813 36.702.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.734.738 12.507.562Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 29.558.387 23.659.523Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.655.622 1.311.798Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.655.622 1.311.798Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-16.619.408 -12.189.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -16.619.408 -12.189.394Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.074.159 896.345Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -758.817 -720.613Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.832.976 1.616.958Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 7.235.340 2.066.541Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15.830.638 -3.237.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.847.383 4.016.330Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.486.370 5.864.818Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-152.255 311.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.268.938 -2.256.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.782.206 95.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.981.180 -4.709.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.763.386 4.805.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.710.934 53.226.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -922.255 -617.132Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.475.395 -1.302.801YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.555.812 -33.632.762Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -5.305.569 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -3.792.487 -2.545.422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 78.961 19.202Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,14 -37.295.534 -31.734.923Alınan Faiz758.817 628.381FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.500.737 9.841.652Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.738.928Kredilerden Nakit Girişleri32 0 16.738.928Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.037.292 -1.918.409Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -15.037.292 -1.918.409Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -2.630.469 -3.361.909Ödenen Faiz32 -2.832.976 -1.616.958YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.256.735 27.515.309Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-918.631 1.506.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.338.104 29.022.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 152.183.722 80.919.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 191.521.826 109.941.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 191.521.826 152.183.722Ticari Alacaklar175.175.173 211.156.878İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 175.175.173 211.156.878Diğer Alacaklar745.741 1.095.167İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 186.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 745.741 909.141Stoklar11 690.369 538.114Peşin Ödenmiş Giderler18 8.046.985 6.496.405Diğer Dönen Varlıklar10 4.602.746 4.430.184ARA TOPLAM380.782.840 375.900.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR380.782.840 375.900.470DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 16.523.300 12.730.813Diğer Alacaklar4.343.131 3.192.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 4.343.131 3.192.800Maddi Duran Varlıklar12 20.249.690 20.049.599Kullanım Hakkı Varlıkları14 11.413.723 14.391.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar406.301.420 342.178.523Şerefiye15 180.834.623 146.362.128Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 225.466.797 195.816.395Peşin Ödenmiş Giderler18 2.037.105 1.307.947Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.722.127 5.160.460Diğer Duran Varlıklar592.303 820.042TOPLAM DURAN VARLIKLAR463.182.799 399.831.802TOPLAM VARLIKLAR843.965.639 775.732.272KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.977.647 21.309.333Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 19.367.643 10.924.218Ticari Borçlar30.742.761 46.713.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 30.742.761 46.713.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 18.317.481 11.838.284Diğer Borçlar39.860.580 17.960.544İlişkili Taraflara Diğer Borçlar42.533 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 39.818.047 17.960.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 112.144.317 99.935.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.171.393 4.977.704Kısa Vadeli Karşılıklar10.101.266 28.145.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.101.266 28.145.390Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler278.702 242.003ARA TOPLAM243.961.790 242.046.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.961.790 242.046.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 111.473.969 103.979.589Diğer Borçlar4.595.797 18.773.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.595.797 18.773.309Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 6.374.957 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.872.047 13.595.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.872.047 13.595.065Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 6.806.275 2.736.340TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.123.045 139.084.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER389.084.835 381.131.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar424.096.157 368.962.947Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -10.054.033 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu4 -25.493.002 -18.158.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.304.978 -4.090.046Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6 586.613 586.613Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.891.591 -4.676.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.331.740 41.264.159Yabancı Para Çevrim Farkları55.355.089 41.264.159Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.023.349 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.250.489 17.250.489Yasal Yedekler19 7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 10.054.033 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları314.759.107 228.448.354Net Dönem Karı veya Zararı51.615.498 86.310.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar30.784.647 25.638.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR454.880.804 394.601.006TOPLAM KAYNAKLAR843.965.639 775.732.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 218.746.691 176.242.856 117.020.720 94.883.367Satışların Maliyeti21 -41.827.522 -37.569.827 -21.579.683 -19.974.160TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)176.919.169 138.673.029 95.441.037 74.909.207BRÜT KAR (ZARAR)176.919.169 138.673.029 95.441.037 74.909.207Genel Yönetim Giderleri22 -31.806.247 -27.189.242 -16.913.916 -14.300.724Pazarlama Giderleri22 -37.178.191 -28.703.627 -19.548.129 -16.088.356Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -54.509.098 -45.305.768 -27.569.871 -23.112.428Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 6.214.273 4.838.684 2.098.624 996.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.854.573 -2.725.509 -4.037.986 -1.423.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.785.333 39.587.567 29.469.759 20.980.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 4.697.236 2.491.189 4.343.080 1.909.712FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.482.569 42.078.756 33.812.839 22.889.857Finansman Gelirleri25 4.184.052 2.813.739 1.813.383 1.275.906Finansman Giderleri26 -5.302.468 -6.123.494 -3.084.548 -2.236.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.364.153 38.769.001 32.541.674 21.929.606Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.235.340 -2.066.541 -1.493.310 102.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -4.669.084 -748.599 -2.399.529 -367.745Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.566.256 -1.317.942 906.219 470.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.128.813 36.702.460 31.048.364 22.032.218DÖNEM KARI (ZARARI)51.128.813 36.702.460 31.048.364 22.032.218Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-486.685 -69.052 155.910 67.704Ana Ortaklık Payları51.615.498 36.771.512 30.892.454 21.964.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 20,65000000 14,71000000 12,36000000 8,79000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.214.932 -104.838 155.787 -25.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.344.016 -117.139 177.116 -27.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler129.084 12.301 -21.329 1.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 129.084 12.301 -21.329 1.812Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.224.979 7.444.541 9.376.147 4.912.090Yabancı Para Çevrim Farkları19.224.979 7.444.541 9.376.147 4.912.090DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.010.047 7.339.703 9.531.934 4.886.483TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.138.860 44.042.163 40.580.298 26.918.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.647.364 1.279.802 2.025.880 1.051.004Ana Ortaklık Payları64.491.496 42.762.361 38.554.418 25.867.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865534BIST