***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler67.703.377 -67.703.377 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)56.997.292 56.997.292 -916.130 56.081.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-927.907 -167.186 -1.095.093 -223.896 -1.318.989Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun DBaşlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -4.723.974 35.215.040 17.250.489 228.448.354 56.997.292 344.887.765 23.229.350 368.117.115Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler-2.836.864 86.310.753 -86.310.753 -2.836.864 -2.836.864Dönem Karı (Zararı)82.941.463 82.941.463 -409.703 82.531.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.625.502 35.462.922 33.837.420 10.483.621 44.321.041Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.216.669 1.216.669 1.216.669Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -20.921.950 586.613 -6.302.161 76.727.081 -2.836.864 17.250.489 314.759.107 82.941.463 480.141.081 36.211.201 516.352.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI174.857.541 80.716.778Dönem Karı (Zararı)82.531.760 56.081.162Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.364.263 19.705.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 45.918.149 35.887.221Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.579.617 1.742.215Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.579.617 1.742.215Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-19.280.631 -15.115.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -19.280.631 -15.115.354Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.220.405 -1.153.055Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -9.327.887 -5.082.926Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 4.107.482 3.929.871Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 11.286.555 5.605.886Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27.080.978 -7.261.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.496.414 9.714.963Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.348.454 14.121.074Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-256.415 254.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.917.975 -3.493.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.322.350 -1.167.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.046.231 -2.849.611Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.368.581 1.682.498Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları184.392.437 85.501.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.059.981 -897.501Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.474.915 -3.887.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.482.643 -47.277.563Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -5.305.569 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -3.792.711 -4.820.930Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.517 29.170Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 103.517 29.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -57.815.767 -47.430.275Alınan Faiz9.327.887 4.944.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.363.267 -3.732.389Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.719.138Kredilerden Nakit Girişleri32 0 47.719.138Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.919.642 -42.778.631Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -15.919.642 -42.778.631Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -4.336.143 -4.743.025Ödenen Faiz-4.107.482 -3.929.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.011.631 29.706.826Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.753.424 32.325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.765.055 29.739.151DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 152.183.722 80.919.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 252.948.777 110.658.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 252.948.777 152.183.722Ticari Alacaklar166.132.307 211.156.878İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 166.132.307 211.156.878Diğer Alacaklar829.927 1.095.167İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 186.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 829.927 909.141Stoklar11 794.529 538.114Peşin Ödenmiş Giderler18 7.876.911 6.496.405Diğer Dönen Varlıklar10 5.681.214 4.430.184ARA TOPLAM434.263.665 375.900.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR434.263.665 375.900.470DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 16.523.524 12.730.813Diğer Alacaklar4.963.196 3.192.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 4.963.196 3.192.800Maddi Duran Varlıklar12 20.664.993 20.049.599Kullanım Hakkı Varlıkları14 9.671.346 14.391.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar461.020.188 342.178.523Şerefiye15 209.838.952 146.362.128Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 251.181.236 195.816.395Peşin Ödenmiş Giderler18 2.545.962 1.307.947Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.667.655 5.160.460Diğer Duran Varlıklar535.855 820.042TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.592.719 399.831.802TOPLAM VARLIKLAR952.856.384 775.732.272KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.311.049 21.309.333Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 23.122.914 10.924.218Ticari Borçlar33.093.724 46.713.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 33.093.724 46.713.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 27.494.555 11.838.284Diğer Borçlar34.053.438 17.960.544İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27.332 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 34.026.106 17.960.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 127.799.084 99.935.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.790.471 4.977.704Kısa Vadeli Karşılıklar8.151.354 28.145.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 8.151.354 28.145.390Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler728.889 242.003ARA TOPLAM268.545.478 242.046.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER268.545.478 242.046.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 130.551.213 103.979.589Diğer Borçlar4.595.797 18.773.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.595.797 18.773.309Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 9.454.635 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.969.607 13.595.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.969.607 13.595.065Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.387.372 2.736.340TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.958.624 139.084.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER436.504.102 381.131.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar480.141.081 368.962.947Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -10.054.033 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu4 -20.921.950 -18.158.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.715.548 -4.090.046Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6 586.613 586.613Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.302.161 -4.676.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)73.890.217 41.264.159Yabancı Para Çevrim Farkları76.727.081 41.264.159Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.836.864 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.250.489 17.250.489Yasal Yedekler19 7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 10.054.033 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları314.759.107 228.448.354Net Dönem Karı veya Zararı82.941.463 86.310.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.211.201 25.638.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR516.352.282 394.601.006TOPLAM KAYNAKLAR952.856.384 775.732.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 338.702.815 268.483.333 119.956.124 92.240.477Satışların Maliyeti21 -68.177.957 -54.923.213 -26.350.435 -17.353.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)270.524.858 213.560.120 93.605.689 74.887.091BRÜT KAR (ZARAR)270.524.858 213.560.120 93.605.689 74.887.091Genel Yönetim Giderleri22 -46.198.538 -40.257.864 -14.392.291 -13.068.622Pazarlama Giderleri22 -61.139.209 -43.285.330 -23.961.018 -14.581.703Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -84.060.807 -69.913.955 -29.551.709 -24.608.187Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.318.969 7.140.977 -895.304 2.302.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.770.612 -4.025.788 83.961 -1.300.279ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.674.661 63.218.160 24.889.328 23.630.593Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 6.789.220 4.125.370 2.091.984 1.634.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.463.881 67.343.530 26.981.312 25.264.774Finansman Gelirleri25 15.083.795 4.143.317 10.899.743 1.329.578Finansman Giderleri26 -7.729.361 -9.799.799 -2.426.893 -3.676.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.818.315 61.687.048 35.454.162 22.918.047Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.286.555 -5.605.886 -4.051.215 -3.539.345Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -10.287.682 -3.764.617 -5.618.598 -3.016.018Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -998.873 -1.841.269 1.567.383 -523.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.531.760 56.081.162 31.402.947 19.378.702DÖNEM KARI (ZARARI)82.531.760 56.081.162 31.402.947 19.378.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-409.703 -916.130 76.982 -847.078Ana Ortaklık Payları82.941.463 56.997.292 31.325.965 20.225.780Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 33,18000000 22,80000000 12,53000000 8,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.625.502 -927.907 -410.570 -823.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.801.289 -1.030.941 -457.273 -913.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler175.787 103.034 46.703 90.733Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 175.787 103.034 46.703 90.733Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar45.946.543 -391.082 26.721.564 -7.835.623Yabancı Para Çevrim Farkları45.946.543 -391.082 26.721.564 -7.835.623DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.321.041 -1.318.989 26.310.994 -8.658.692TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.852.801 54.762.173 57.713.941 10.720.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.073.918 -1.140.026 5.426.554 -2.419.828Ana Ortaklık Payları116.778.883 55.902.199 52.287.387 13.139.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883420BIST