***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler-1.584.157 86.310.753 -86.310.753 -1.584.157 -1.584.157Dönem Karı (Zararı)20.723.044 20.723.044 -642.595 20.080.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.370.719 6.584.753 5.214.034 3.264.079 8.478.113Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.622.044 -5.622.044 -5.622.044Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -23.780.109 586.613 -6.047.378 47.848.912 -1.584.157 17.250.489 314.759.107 20.723.044 387.693.824 28.259.543 415.953.367Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Transferler114.528.012 -114.528.012Dönem Karı (Zararı)54.728.613 54.728.613 -2.061.363 52.667.250Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.061.131 -3.517.334 11.808.990 -749.647