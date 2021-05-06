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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 18:23



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
-1.584.157 86.310.753 -86.310.753 -1.584.157 -1.584.157
Dönem Karı (Zararı)
20.723.044 20.723.044 -642.595 20.080.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.370.719 6.584.753 5.214.034 3.264.079 8.478.113
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.622.044 -5.622.044 -5.622.044
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -23.780.109 586.613 -6.047.378 47.848.912 -1.584.157 17.250.489 314.759.107 20.723.044 387.693.824 28.259.543 415.953.367
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Transferler
114.528.012 -114.528.012
Dönem Karı (Zararı)
54.728.613 54.728.613 -2.061.363 52.667.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.061.131 -3.517.334 11.808.990 -749.647
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AYES 22,00 260.766 % 10,00  
AYCES 80,80 502.334 % 9,93  
IDEAS 74,60 611.795 % 9,87  
KSTUR 358,00 563.134 % 9,41  
IHGZT 1,42 4.185.527 % 9,23  
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Sterlin 11,5079 11,5656 % 0,48  
Frank 9,0973 9,1521 % 0,25  
Riyal 2,2032 2,2143 % 0,24  
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11:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 6,21  
Altın Gr. 485 485 2,36  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,34 27,37 0,04  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,02  
B. Petrol 68,11 68,11 0,02  
Seans Raporu 11:21
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