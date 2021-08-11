***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler86.310.753 -86.310.753Dönem Karı (Zararı)51.615.498 51.615.498 -486.685 51.128.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.214.932 14.090.930 -2.023.349 10.852.649 5.134.049 15.986.698Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.354.383 -3.354.383 -3.354.383Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -25.493.002 586.613 -5.891.591 55.355.089 -2.023.349 17.250.489 314.759.107 51.615.498 424.096.157 30.784.647 454.880.804Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Transferler75.000.000 39.528.012 -114.528.012Dönem Karı (Zararı)119.811.429 119.811.429 -3.264.081 116.547.348Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.673.009 -28.673.009 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.464.538 -3.464.538 -3.464.538Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -32.788.799 4.013.369 -9.737.344 96.316.257 -4.784.157 16.978.500 332.942.105 119.811.429 615.960.652 37.534.068 653.494.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.703.275 100.482.626Dönem Karı (Zararı)116.547.348 51.128.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.819.664 36.037.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 37.418.351 29.558.387Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.759.560 2.655.622Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.759.560 2.655.622Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.213.863 -16.619.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 9.213.863 -16.619.408Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.840.348 -2.623.077Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24,25 -13.738.288 -5.456.053Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.897.940 2.832.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 13.575.616 7.235.340Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.211.742 15.830.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.985.255 18.713.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.137.984 31.486.370Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-455.725 -152.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.424.164 -17.268.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.243.350 4.648.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.002.187 -2.981.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-39.241.163 7.629.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları105.381.757 105.880.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -455.227 -922.255Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.223.255 -4.475.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.195.139 -40.858.576Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -8.493.796 -5.305.569Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri32.081.501 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -2.396.975 -3.792.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.587 78.961Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 170.587 78.961Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -56.918.803 -37.295.534Alınan Faiz13.362.347 5.456.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.193.868 -19.367.315İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.770.661 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.770.661 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri39.733.169 0Kredilerden Nakit Girişleri32 39.733.169 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.719.283 -15.037.292Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -30.719.283 -15.037.292Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -6.648.290 -2.630.469Ödenen Temettüler-28.673.009 0Ödenen Faiz-1.657.116 -1.699.554YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.314.268 40.256.735Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.345.221 -918.631NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.659.489 39.338.104DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 261.595.709 152.183.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 338.255.198 191.521.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 338.255.198 261.595.709Finansal Yatırımlar6 0 32.081.501Ticari Alacaklar225.775.499 235.668.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 225.775.499 235.668.367Diğer Alacaklar140.576 799.556İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 140.576 799.556Stoklar11 3.302.436 2.846.711Peşin Ödenmiş Giderler18 7.853.004 4.917.554Diğer Dönen Varlıklar10 10.029.891 5.910.638ARA TOPLAM585.356.604 543.820.036TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR585.356.604 543.820.036DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 34.205.797 28.104.547Diğer Alacaklar6.555.105 5.343.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 6.555.105 5.343.356Maddi Duran Varlıklar12 18.261.041 19.346.322Kullanım Hakkı Varlıkları14 18.868.199 17.710.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar540.666.639 470.238.309Şerefiye15 229.288.892 202.740.417Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 311.377.747 267.497.892Peşin Ödenmiş Giderler18 2.202.674 2.019.197Ertelenmiş Vergi Varlığı27 7.962.577 10.007.150Diğer Duran Varlıklar392.116 930.660TOPLAM DURAN VARLIKLAR629.114.148 553.699.940TOPLAM VARLIKLAR1.214.470.752 1.097.519.976KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 32.032.296 9.520.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 19.969.048 17.463.445Ticari Borçlar40.547.677 65.971.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 40.547.677 65.971.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 43.985.795 75.595.098Diğer Borçlar45.175.335 56.671.372İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.800 12.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 45.171.535 56.659.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 192.494.649 175.869.865Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.044.959 3.461.961Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler529.427 1.820.534ARA TOPLAM386.779.186 406.374.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.779.186 406.374.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 133.161.111 125.316.688Diğer Borçlar4.595.797 4.595.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.595.797 4.595.797Uzun Vadeli Karşılıklar29.975.377 16.719.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 29.975.377 16.719.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 6.464.561 6.763.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.196.846 153.395.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER560.976.032 559.769.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar615.960.652 502.281.113Ödenmiş Sermaye19 100.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.782.044 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu4 -32.788.799 -29.324.261Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.723.975 -4.898.251Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6 4.013.369 1.334.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.737.344 -6.232.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.737.344 -6.232.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.532.100 72.028.714Yabancı Para Çevrim Farkları96.316.257 74.999.449Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.784.157 -2.970.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.978.500 17.250.489Yasal Yedekler7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.782.044 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları332.942.105 314.759.107Net Dönem Karı veya Zararı119.811.429 114.528.012Kontrol Gücü Olmayan Paylar37.534.068 35.468.947TOPLAM ÖZKAYNAKLAR653.494.720 537.750.060TOPLAM KAYNAKLAR1.214.470.752 1.097.519.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 317.169.445 218.746.691 177.787.846 117.020.720Satışların Maliyeti21 -61.718.071 -41.827.522 -34.116.949 -21.579.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)255.451.374 176.919.169 143.670.897 95.441.037BRÜT KAR (ZARAR)255.451.374 176.919.169 143.670.897 95.441.037Genel Yönetim Giderleri22 -40.206.690 -31.806.247 -19.716.401 -16.913.916Pazarlama Giderleri22 -45.013.552 -37.178.191 -25.775.903 -19.548.129Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -72.416.247 -54.509.098 -37.698.014 -27.569.871Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 13.839.983 6.214.273 1.685.249 2.098.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.912.367 -4.854.573 -1.058.960 -4.037.986ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)109.742.501 54.785.333 61.106.868 29.469.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 984.589 4.697.236 141.714 4.343.080FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.727.090 59.482.569 61.248.582 33.812.839Finansman Gelirleri25 29.739.303 4.184.052 14.043.558 1.813.383Finansman Giderleri26 -10.343.429 -5.302.468 -6.522.484 -3.084.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)130.122.964 58.364.153 68.769.656 32.541.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.575.616 -7.235.340 -4.889.558 -1.493.310Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -12.363.588 -4.669.084 -6.586.721 -2.399.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.212.028 -2.566.256 1.697.163 906.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.547.348 51.128.813 63.880.098 31.048.364DÖNEM KARI (ZARARI)116.547.348 51.128.813 63.880.098 31.048.364Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.264.081 -486.685 -1.202.718 155.910Ana Ortaklık Payları119.811.429 51.615.498 65.082.816 30.892.454Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL Pay Başına Kazanç 28 1,24000000 0,53000000 0,67000000 0,32000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-825.724 -1.214.932 1.630.479 155.787Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.679.013 0 1.617.882 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -3.881.730 -1.344.016 0 177.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler376.993 129.084 12.597 -21.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 376.993 129.084 12.597 -21.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.832.588 17.201.630 10.820.998 8.936.955Yabancı Para Çevrim Farkları26.646.010 19.224.979 11.884.773 9.376.147Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.813.422 -2.023.349 -1.063.775 -439.192Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.813.422 -2.023.349 -1.063.775 -439.192DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.006.864 15.986.698 12.451.477 9.092.742TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.554.212 67.115.511 76.331.575 40.141.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.065.121 4.647.364 1.174.237 2.025.880Ana Ortaklık Payları138.489.091 62.468.147 75.157.338 38.115.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957443BIST