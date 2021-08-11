***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2021 20:43
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
86.310.753 -86.310.753
Dönem Karı (Zararı)
51.615.498 51.615.498 -486.685 51.128.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.214.932 14.090.930 -2.023.349 10.852.649 5.134.049 15.986.698
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.354.383 -3.354.383 -3.354.383
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -25.493.002 586.613 -5.891.591 55.355.089 -2.023.349 17.250.489 314.759.107 51.615.498 424.096.157 30.784.647 454.880.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Transferler
75.000.000 39.528.012 -114.528.012
Dönem Karı (Zararı)
119.811.429 119.811.429 -3.264.081 116.547.348
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.673.009 -28.673.009 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.464.538 -3.464.538 -3.464.538
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -32.788.799 4.013.369 -9.737.344 96.316.257 -4.784.157 16.978.500 332.942.105 119.811.429 615.960.652 37.534.068 653.494.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.703.275 100.482.626
Dönem Karı (Zararı)
116.547.348 51.128.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.819.664 36.037.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 37.418.351 29.558.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.759.560 2.655.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.759.560 2.655.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.213.863 -16.619.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.213.863 -16.619.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.840.348 -2.623.077
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24,25 -13.738.288 -5.456.053
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.897.940 2.832.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 13.575.616 7.235.340
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.211.742 15.830.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.985.255 18.713.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.137.984 31.486.370
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-455.725 -152.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.424.164 -17.268.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.243.350 4.648.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.002.187 -2.981.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-39.241.163 7.629.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.381.757 105.880.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -455.227 -922.255
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.223.255 -4.475.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.195.139 -40.858.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -8.493.796 -5.305.569
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
32.081.501 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -2.396.975 -3.792.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.587 78.961
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 170.587 78.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -56.918.803 -37.295.534
Alınan Faiz
13.362.347 5.456.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.193.868 -19.367.315
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.770.661 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.770.661 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.733.169 0
Kredilerden Nakit Girişleri
32 39.733.169 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.719.283 -15.037.292
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -30.719.283 -15.037.292
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -6.648.290 -2.630.469
Ödenen Temettüler
-28.673.009 0
Ödenen Faiz
-1.657.116 -1.699.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.314.268 40.256.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.345.221 -918.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.659.489 39.338.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 261.595.709 152.183.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 338.255.198 191.521.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 338.255.198 261.595.709
Finansal Yatırımlar
6 0 32.081.501
Ticari Alacaklar
225.775.499 235.668.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 225.775.499 235.668.367
Diğer Alacaklar
140.576 799.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 140.576 799.556
Stoklar
11 3.302.436 2.846.711
Peşin Ödenmiş Giderler
18 7.853.004 4.917.554
Diğer Dönen Varlıklar
10 10.029.891 5.910.638
ARA TOPLAM
585.356.604 543.820.036
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
585.356.604 543.820.036
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 34.205.797 28.104.547
Diğer Alacaklar
6.555.105 5.343.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 6.555.105 5.343.356
Maddi Duran Varlıklar
12 18.261.041 19.346.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 18.868.199 17.710.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
540.666.639 470.238.309
Şerefiye
15 229.288.892 202.740.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 311.377.747 267.497.892
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.202.674 2.019.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.962.577 10.007.150
Diğer Duran Varlıklar
392.116 930.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
629.114.148 553.699.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.214.470.752 1.097.519.976
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 32.032.296 9.520.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.969.048 17.463.445
Ticari Borçlar
40.547.677 65.971.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 40.547.677 65.971.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 43.985.795 75.595.098
Diğer Borçlar
45.175.335 56.671.372
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.800 12.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 45.171.535 56.659.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 192.494.649 175.869.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.044.959 3.461.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
529.427 1.820.534
ARA TOPLAM
386.779.186 406.374.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.779.186 406.374.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 133.161.111 125.316.688
Diğer Borçlar
4.595.797 4.595.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.595.797 4.595.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.975.377 16.719.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.975.377 16.719.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 6.464.561 6.763.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.196.846 153.395.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
560.976.032 559.769.916
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
615.960.652 502.281.113
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.782.044 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -32.788.799 -29.324.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.723.975 -4.898.251
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 4.013.369 1.334.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.737.344 -6.232.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.737.344 -6.232.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.532.100 72.028.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
96.316.257 74.999.449
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.784.157 -2.970.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.978.500 17.250.489
Yasal Yedekler
7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.782.044 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
332.942.105 314.759.107
Net Dönem Karı veya Zararı
119.811.429 114.528.012
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.534.068 35.468.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
653.494.720 537.750.060
TOPLAM KAYNAKLAR
1.214.470.752 1.097.519.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 317.169.445 218.746.691 177.787.846 117.020.720
Satışların Maliyeti
21 -61.718.071 -41.827.522 -34.116.949 -21.579.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
255.451.374 176.919.169 143.670.897 95.441.037
BRÜT KAR (ZARAR)
255.451.374 176.919.169 143.670.897 95.441.037
Genel Yönetim Giderleri
22 -40.206.690 -31.806.247 -19.716.401 -16.913.916
Pazarlama Giderleri
22 -45.013.552 -37.178.191 -25.775.903 -19.548.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -72.416.247 -54.509.098 -37.698.014 -27.569.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 13.839.983 6.214.273 1.685.249 2.098.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.912.367 -4.854.573 -1.058.960 -4.037.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.742.501 54.785.333 61.106.868 29.469.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 984.589 4.697.236 141.714 4.343.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.727.090 59.482.569 61.248.582 33.812.839
Finansman Gelirleri
25 29.739.303 4.184.052 14.043.558 1.813.383
Finansman Giderleri
26 -10.343.429 -5.302.468 -6.522.484 -3.084.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
130.122.964 58.364.153 68.769.656 32.541.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.575.616 -7.235.340 -4.889.558 -1.493.310
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -12.363.588 -4.669.084 -6.586.721 -2.399.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.212.028 -2.566.256 1.697.163 906.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.547.348 51.128.813 63.880.098 31.048.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.547.348 51.128.813 63.880.098 31.048.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.264.081 -486.685 -1.202.718 155.910
Ana Ortaklık Payları
119.811.429 51.615.498 65.082.816 30.892.454
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL Pay Başına Kazanç 28 1,24000000 0,53000000 0,67000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-825.724 -1.214.932 1.630.479 155.787
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.679.013 0 1.617.882 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.881.730 -1.344.016 0 177.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
376.993 129.084 12.597 -21.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 376.993 129.084 12.597 -21.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.832.588 17.201.630 10.820.998 8.936.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.646.010 19.224.979 11.884.773 9.376.147
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.813.422 -2.023.349 -1.063.775 -439.192
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.813.422 -2.023.349 -1.063.775 -439.192
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.006.864 15.986.698 12.451.477 9.092.742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.554.212 67.115.511 76.331.575 40.141.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.065.121 4.647.364 1.174.237 2.025.880
Ana Ortaklık Payları
138.489.091 62.468.147 75.157.338 38.115.226
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957443
BIST