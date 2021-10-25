***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler86.310.753 -86.310.753Dönem Karı (Zararı)82.941.463 82.941.463 -409.703 82.531.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.625.502 35.462.922 -2.836.864 31.000.556 10.483.621 41.484.177Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.216.669 1.216.669 1.216.669Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -20.921.950 586.613 -6.302.161 76.727.081 -2.836.864 17.250.489 314.759.107 82.941.463 480.141.081 36.211.201 516.352.282Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Transferler75.000.000 39.528.012 -114.528.012Dönem Karı (Zararı)168.348.234 168.348.234 -3.610.059 164.738.175Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.465.336 -3.513.414 19.703.350 -2.338.243 15.317.029 4.925.837 20.242.866Kar Payları-28.673.009 -28.673.009 -28.673.009Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)271.989 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-11.607.271 -11.607.271 -11.607.271Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -40.931.532 2.799.692 -9.746.021 94.702.799 -5.308.978 16.978.500 332.942.105 168.348.234 652.994.091 36.784.725 689.778.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.374.036 174.857.541Dönem Karı (Zararı)164.738.175 82.531.760Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler67.609.034 61.364.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 56.720.537 45.918.149Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.507.558 1.579.617Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -16.507.558 1.579.617Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.583.225 -19.280.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 10.583.225 -19.280.631Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.980.870 -5.220.405Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24,25 -21.363.479 -9.327.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 4.382.609 4.107.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 21.998.303 11.286.555Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11.795.397 27.080.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-95.327.705 40.496.414Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.430.106 37.348.454Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.990 -256.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.296.587 -14.917.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.402.234 18.322.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.175.613 -5.046.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-55.226.621 23.368.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları137.019.504 184.392.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.030.185 -1.059.981Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.615.283 -8.474.915YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.390.271 -57.482.643Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -8.506.335 -5.305.569Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri12.785.994 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -5.418.132 -3.792.711Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 221.304 103.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -86.548.716 -57.815.767Alınan Faiz20.075.614 9.327.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.341.186 -24.363.267İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.770.661 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.770.661 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.670.519 0Kredilerden Nakit Girişleri32 57.670.519 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.580.796 -15.919.642Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -40.580.796 -15.919.642Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -8.857.259 -4.336.143Ödenen Temettüler-28.673.009 0Ödenen Faiz-2.671.302 -4.107.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.642.579 93.011.631Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.205.710 7.753.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.848.289 100.765.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 261.595.709 152.183.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 316.443.998 252.948.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 316.443.998 261.595.709Finansal Yatırımlar6 19.295.507 32.081.501Ticari Alacaklar222.490.214 235.668.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 222.490.214 235.668.367Diğer Alacaklar210.721 799.556İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 210.721 799.556Stoklar11 2.905.701 2.846.711Peşin Ödenmiş Giderler18 7.936.780 4.917.554Diğer Dönen Varlıklar10 8.204.066 5.910.638ARA TOPLAM577.486.987 543.820.036TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR577.486.987 543.820.036DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 70.603.683 28.104.547Diğer Alacaklar6.949.577 5.343.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 6.949.577 5.343.356Maddi Duran Varlıklar12 19.216.349 19.346.322Kullanım Hakkı Varlıkları14 16.447.795 17.710.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar548.841.917 470.238.309Şerefiye15 227.255.525 202.740.417Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 321.586.392 267.497.892Peşin Ödenmiş Giderler18 2.983.059 2.019.197Ertelenmiş Vergi Varlığı27 8.103.808 10.007.150Diğer Duran Varlıklar175.328 930.660TOPLAM DURAN VARLIKLAR673.321.516 553.699.940TOPLAM VARLIKLAR1.250.808.503 1.097.519.976KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 39.760.073 9.520.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 19.894.883 17.463.445Ticari Borçlar36.675.254 65.971.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 36.675.254 65.971.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 33.840.199 75.595.098Diğer Borçlar48.447.518 56.671.372İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.800 12.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 48.443.718 56.659.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 199.794.336 175.869.865Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.432.704 3.461.961Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler761.251 1.820.534ARA TOPLAM383.606.218 406.374.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER383.606.218 406.374.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 130.803.140 125.316.688Diğer Borçlar4.595.797 4.595.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.595.797 4.595.797Uzun Vadeli Karşılıklar30.698.255 16.719.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.698.255 16.719.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 11.326.277 6.763.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.423.469 153.395.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER561.029.687 559.769.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar652.994.091 502.281.113Ödenmiş Sermaye19 100.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.782.044 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu4 -40.931.532 -29.324.261Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.946.329 -4.898.251Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6 2.799.692 1.334.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.746.021 -6.232.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.746.021 -6.232.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)89.393.821 72.028.714Yabancı Para Çevrim Farkları94.702.799 74.999.449Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.308.978 -2.970.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.978.500 17.250.489Yasal Yedekler7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.782.044 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları332.942.105 314.759.107Net Dönem Karı veya Zararı168.348.234 114.528.012Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.784.725 35.468.947TOPLAM ÖZKAYNAKLAR689.778.816 537.750.060TOPLAM KAYNAKLAR1.250.808.503 1.097.519.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 486.195.920 338.702.815 169.026.475 119.956.124Satışların Maliyeti21 -96.149.653 -68.177.957 -34.431.582 -26.350.435TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)390.046.267 270.524.858 134.594.893 93.605.689BRÜT KAR (ZARAR)390.046.267 270.524.858 134.594.893 93.605.689Genel Yönetim Giderleri22 -58.922.587 -46.198.538 -18.715.897 -14.392.291Pazarlama Giderleri22 -68.007.314 -61.139.209 -22.993.762 -23.961.018Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -117.133.032 -84.060.807 -44.716.785 -29.551.709Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 16.716.849 5.318.969 2.876.866 -895.304Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.469.781 -4.770.612 -1.557.414 83.961ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)159.230.402 79.674.661 49.487.901 24.889.328Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.173.298 6.789.220 1.188.709 2.091.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.403.700 86.463.881 50.676.610 26.981.312Finansman Gelirleri25 41.719.606 15.083.795 11.980.303 10.899.743Finansman Giderleri26 -16.386.828 -7.729.361 -6.043.399 -2.426.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)186.736.478 93.818.315 56.613.514 35.454.162Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.998.303 -11.286.555 -8.422.687 -4.051.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -16.143.361 -10.287.682 -3.779.773 -5.618.598Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -5.854.942 -998.873 -4.642.914 1.567.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)164.738.175 82.531.760 48.190.827 31.402.947DÖNEM KARI (ZARARI)164.738.175 82.531.760 48.190.827 31.402.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.610.059 -409.703 -345.978 76.982Ana Ortaklık Payları168.348.234 82.941.463 48.536.805 31.325.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL Pay Başına Kazanç 28 1,74000000 0,86000000 0,50000000 0,32000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.048.078 -1.625.502 -1.222.354 -410.570Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)1.465.336 0 -1.213.677 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -3.881.730 -1.801.289 0 -457.273Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler368.316 175.787 -8.677 46.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 368.316 175.787 -8.677 46.703Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.290.944 43.109.679 -2.541.644 25.908.049Yabancı Para Çevrim Farkları24.629.187 45.946.543 -2.016.823 26.721.564Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.338.243 -2.836.864 -524.821 -813.515Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.338.243 -2.836.864 -524.821 -813.515DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.242.866 41.484.177 -3.763.998 25.497.479TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.981.041 124.015.937 44.426.829 56.900.426Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.315.778 10.073.918 -749.343 5.426.554Ana Ortaklık Payları183.665.263 113.942.019 45.176.172 51.473.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972275BIST