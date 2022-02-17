***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006Transferler86.310.753 -86.310.753Dönem Karı (Zararı)114.528.012 114.528.012 -720.049 113.807.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)747.743 -1.555.948 33.735.290 -2.970.735 29.956.350 10.051.714 40.008.064Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.980.554 -3.980.554 499.223 -3.481.331Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-7.185.642 -7.185.642 -7.185.642Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Transferler75.000.000 39.528.012 -114.528.012Dönem Karı (Zararı)264.649.959 264.649.959 12.687.830 277.337.789Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.131.600 -4.329.466 104.421.885 -4.205.253 110.018.766 26.105.471 136.124.237Kar Payları-28.673.009 -28.673.009 -28.673.009Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)271.989 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-96.361.682 -96.361.682 -96.361.682Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -125.685.943 15.465.956 -10.562.073 179.421.334 -7.175.988 16.978.500 332.942.105 264.649.959 759.243.142 74.262.248 833.505.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI373.164.033 264.094.117Dönem Karı (Zararı)277.337.789 113.807.963Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-336.179 163.136.396Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 78.872.037 63.332.775Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-22.036.679 1.801.805Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -22.036.679 1.801.805Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.059.047 43.049.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 14.059.047 43.049.333Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.789.773 -10.122.952Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,24 -33.962.490 -15.554.393Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 10.172.717 5.431.441Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.743.895 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 17.743.895 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 22.730.020 4.262.303Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-87.914.726 60.813.132İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler123.074.415 1.060.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.465.792 -32.027.495Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.082.424 -2.308.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.344.519 17.960.142Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.523.040 17.916.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler137.801.152 -479.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)137.801.152 -479.665Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları400.076.025 278.004.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.648.353 -1.243.618Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.263.639 -12.667.143YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-395.939.157 -125.024.282İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.436.147 -7.869.780Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-283.523.633 -46.707.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri321.485 139.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -140.263.352 -84.583.557Alınan Faiz33.962.490 13.997.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.491.831 -39.385.428İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.770.660 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri89.251.503 0Kredilerden Nakit Girişleri31 89.251.503 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.200.986 -29.185.543Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31 -65.200.986 -29.185.543Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31 -16.665.993 -6.854.398Ödenen Temettüler-28.673.009 0Ödenen Faiz25 -7.974.006 -3.345.487YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.266.955 99.684.407Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi40.061.306 9.727.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.205.649 109.411.987DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 261.595.709 152.183.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 259.390.060 261.595.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 259.390.060 261.595.709Finansal Yatırımlar5 173.933.264 32.081.501Ticari Alacaklar333.669.674 235.668.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 838.803 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 332.830.871 235.668.367Diğer Alacaklar130.036 799.556İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 130.036 799.556Türev Araçlar29 7.563.396 0Stoklar10 5.929.135 2.846.711Peşin Ödenmiş Giderler17 9.770.505 4.917.554Diğer Dönen Varlıklar9 5.887.840 5.910.638ARA TOPLAM796.273.910 543.820.036TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR796.273.910 543.820.036DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 183.908.017 28.104.547Diğer Alacaklar9.044.507 5.343.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 9.044.507 5.343.356Maddi Duran Varlıklar11 20.966.204 19.346.322Kullanım Hakkı Varlıkları13 17.696.433 17.710.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar759.228.798 470.238.309Şerefiye14 327.276.359 202.740.417Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 431.952.439 267.497.892Peşin Ödenmiş Giderler17 1.125.044 2.019.197Ertelenmiş Vergi Varlığı26 18.921.317 10.007.150Diğer Duran Varlıklar307.588 930.660TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.011.197.908 553.699.940TOPLAM VARLIKLAR1.807.471.818 1.097.519.976KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 64.787.912 9.520.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 29.055.855 17.463.445Ticari Borçlar79.780.089 65.971.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 838.257 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 78.941.832 65.971.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 81.090.495 75.595.098Diğer Borçlar159.563.379 56.671.372İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.800 12.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 159.559.579 56.659.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 290.897.336 175.869.865Türev Araçlar29 25.307.291 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 10.226.461 3.461.961Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.448.127 1.820.534ARA TOPLAM742.156.945 406.374.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER742.156.945 406.374.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 172.579.159 125.316.688Diğer Borçlar6.653.446 4.595.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.653.446 4.595.797Uzun Vadeli Karşılıklar37.391.280 16.719.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 37.391.280 16.719.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 15.185.598 6.763.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER231.809.483 153.395.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER973.966.428 559.769.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar759.243.142 502.281.113Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)18 -9.782.044 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-125.685.943 -29.324.261Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.903.883 -4.898.251Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.465.956 1.334.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.562.073 -6.232.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.562.073 -6.232.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)172.245.346 72.028.714Yabancı Para Çevrim Farkları179.421.334 74.999.449Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.175.988 -2.970.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.978.500 17.250.489Yasal Yedekler7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler18 9.782.044 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları332.942.105 314.759.107Net Dönem Karı veya Zararı264.649.959 114.528.012Kontrol Gücü Olmayan Paylar74.262.248 35.468.947TOPLAM ÖZKAYNAKLAR833.505.390 537.750.060TOPLAM KAYNAKLAR1.807.471.818 1.097.519.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 766.765.692 545.023.892Satışların Maliyeti20 -142.732.953 -99.573.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)624.032.739 445.450.593BRÜT KAR (ZARAR)624.032.739 445.450.593Genel Yönetim Giderleri21 -98.204.475 -91.851.838Pazarlama Giderleri21 -143.006.312 -121.204.221Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -175.440.634 -118.552.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 22.627.744 6.062.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -18.226.136 -14.410.550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)211.782.926 105.493.796Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 11.681.897 8.984.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)223.464.823 114.478.618Finansman Gelirleri24 116.270.771 24.181.653Finansman Giderleri25 -39.667.785 -20.590.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)300.067.809 118.070.266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.730.020 -4.262.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -29.585.474 -11.151.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 6.855.454 6.889.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)277.337.789 113.807.963DÖNEM KARI (ZARARI)277.337.789 113.807.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.687.830 -720.049Ana Ortaklık Payları264.649.959 114.528.012Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 2,74000000 1,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.802.134 -808.205Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)14.131.600 747.743Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.761.763 -1.723.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler432.297 168.033Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 432.297 168.033Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar126.322.103 40.816.269Yabancı Para Çevrim Farkları130.527.356 43.787.004Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.205.253 -2.970.735Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.205.253 -2.970.735DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.124.237 40.008.064TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)413.462.026 153.816.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.793.301 9.331.665Ana Ortaklık Payları374.668.725 144.484.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002621BIST