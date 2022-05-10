***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler114.528.012 -114.528.012 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)54.728.613 54.728.613 -2.061.363 52.667.250Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.061.131 -3.517.334 11.808.990 -749.647 8.603.140 2.952.247 11.555.387Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2.316.211 2.316.211 2.316.211Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -27.008.050 2.395.487 -9.749.941 86.808.439 -3.720.382 17.250.489 429.287.119 54.728.613 567.929.077 36.359.831 604.288.908Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -125.685.943 15.465.956 -10.562.073 179.421.334 -7.175.988 16.978.500 332.942.105 264.649.959 759.243.142 74.262.248 833.505.390Transferler249.096.646 -264.649.959 -15.553.313 -15.553.313Dönem Karı (Zararı)92.598.910 92.598.910 1.209.951 93.808.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.979.470 20.270.157 -728.681 24.520.946 5.067.539 29.588.485Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-15.553.313 15.553.313Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-6.941.742 -6.941.742 -6.941.742Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -25.335.357 -132.627.685 20.445.426 -10.562.073 199.691.491 -7.904.669 32.531.813 582.038.751 92.598.910 853.867.943 80.539.738 934.407.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.292.551 51.642.865Dönem Karı (Zararı)93.808.861 52.667.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.866.373 52.815.785Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 26.421.350 17.745.459Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-40.139 -317.386Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -40.139 -317.386Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.798.306 26.742.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 7.798.306 26.742.988Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.737.809 -4.440.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,24 -19.060.271 -5.798.004Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 9.322.462 1.357.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.164.062 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 -26.164.062 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 11.657.040 8.686.058Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.931.687 4.399.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.992.129 -48.470.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler134.508.217 34.179.927Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler470.159 2.126.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.683.717 -21.027.987Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-68.679.092 -72.255.202İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.623.438 8.505.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.623.438 8.505.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları146.667.363 57.012.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -888.172 -385.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.486.640 -4.983.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.442.102 -25.952.636İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-4.504.927 -1.422.577Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-19.375.478 -2.396.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.334 146.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -55.644.302 -27.106.325Alınan Faiz19.060.271 4.826.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.777.814 9.033.767İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-15.553.313 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -15.553.313 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.777.857Kredilerden Nakit Girişleri31 0 11.777.857Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.075.407 -53.533Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31 -18.075.407 -53.533Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31 -2.383.048 -1.928.111Ödenen Faiz25 -8.766.046 -762.446YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.072.635 34.723.996Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi22.387.178 1.925.782NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.459.813 36.649.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 259.390.060 261.595.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 313.849.873 298.245.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 313.849.873 259.390.060Finansal Yatırımlar5 175.575.500 173.933.264Ticari Alacaklar190.225.649 333.669.674İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 886.221 838.803İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 189.339.428 332.830.871Diğer Alacaklar69.121 130.036İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 69.121 130.036Türev Araçlar29 11.961.732 7.563.396Stoklar10 5.458.976 5.929.135Peşin Ödenmiş Giderler17 20.895.629 9.770.505Diğer Dönen Varlıklar9 13.403.588 5.887.840ARA TOPLAM731.440.068 796.273.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR731.440.068 796.273.910DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 206.620.729 183.908.017Diğer Alacaklar10.000.302 9.044.507İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 10.000.302 9.044.507Maddi Duran Varlıklar11 22.301.818 20.966.204Kullanım Hakkı Varlıkları13 18.457.321 17.696.433Maddi Olmayan Duran Varlıklar836.510.059 759.228.798Şerefiye14 352.500.542 327.276.359Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 484.009.517 431.952.439Peşin Ödenmiş Giderler17 2.684.754 1.125.044Ertelenmiş Vergi Varlığı26 8.189.930 18.921.317Diğer Duran Varlıklar614.640 307.588TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.105.379.553 1.011.197.908TOPLAM VARLIKLAR1.836.819.621 1.807.471.818KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 50.417.266 64.787.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 32.875.765 29.055.855Ticari Borçlar66.403.389 79.780.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 880.965 838.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 65.522.424 78.941.832Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 54.836.305 81.090.495Diğer Borçlar145.482.968 159.563.379İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 3.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 145.482.968 159.559.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 286.928.351 290.897.336Türev Araçlar29 3.541.565 25.307.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 3.191.207 10.226.461Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.795.487 1.448.127ARA TOPLAM645.472.303 742.156.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER645.472.303 742.156.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 188.976.907 172.579.159Diğer Borçlar6.653.446 6.653.446İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.653.446 6.653.446Uzun Vadeli Karşılıklar45.179.401 37.391.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 45.179.401 37.391.280Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 16.129.883 15.185.598TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.939.637 231.809.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER902.411.940 973.966.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar853.867.943 759.243.142Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)18 -25.335.357 -9.782.044Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-132.627.685 -125.685.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.883.353 4.903.883Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)20.445.426 15.465.956Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.562.073 -10.562.073Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.562.073 -10.562.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)191.786.822 172.245.346Yabancı Para Çevrim Farkları199.691.491 179.421.334Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.904.669 -7.175.988Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.531.813 16.978.500Yasal Yedekler7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler18 25.335.357 9.782.044Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları582.038.751 332.942.105Net Dönem Karı veya Zararı92.598.910 264.649.959Kontrol Gücü Olmayan Paylar80.539.738 74.262.248TOPLAM ÖZKAYNAKLAR934.407.681 833.505.390TOPLAM KAYNAKLAR1.836.819.621 1.807.471.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 269.130.757 139.381.599Satışların Maliyeti20 -60.596.621 -27.601.122TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)208.534.136 111.780.477BRÜT KAR (ZARAR)208.534.136 111.780.477Genel Yönetim Giderleri21 -32.176.135 -20.490.289Pazarlama Giderleri21 -34.261.049 -19.237.649Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -54.912.164 -34.718.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.721.497 12.154.734Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -6.633.083 -853.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.273.202 48.635.633Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.590.065 842.875FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.863.267 49.478.508Finansman Gelirleri24 46.487.738 15.695.745Finansman Giderleri25 -39.885.104 -3.820.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.465.901 61.353.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.657.040 -8.686.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.451.386 -5.776.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -10.205.654 -2.909.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.808.861 52.667.250DÖNEM KARI (ZARARI)93.808.861 52.667.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.209.951 -2.061.363Ana Ortaklık Payları92.598.910 54.728.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,96000000 0,57000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.979.470 -2.456.203Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4.979.470 1.061.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.881.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 364.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 0 364.396Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.609.015 14.011.590Yabancı Para Çevrim Farkları25.337.696 14.761.237Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-728.681 -749.647Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-728.681 -749.647DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.588.485 11.555.387TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.397.346 64.222.637Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.277.490 890.884Ana Ortaklık Payları117.119.856 63.331.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028772BIST