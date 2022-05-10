***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:58
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
114.528.012 -114.528.012 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
54.728.613 54.728.613 -2.061.363 52.667.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.061.131 -3.517.334 11.808.990 -749.647 8.603.140 2.952.247 11.555.387
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.316.211 2.316.211 2.316.211
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -27.008.050 2.395.487 -9.749.941 86.808.439 -3.720.382 17.250.489 429.287.119 54.728.613 567.929.077 36.359.831 604.288.908
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -125.685.943 15.465.956 -10.562.073 179.421.334 -7.175.988 16.978.500 332.942.105 264.649.959 759.243.142 74.262.248 833.505.390
Transferler
249.096.646 -264.649.959 -15.553.313 -15.553.313
Dönem Karı (Zararı)
92.598.910 92.598.910 1.209.951 93.808.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.979.470 20.270.157 -728.681 24.520.946 5.067.539 29.588.485
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.553.313 15.553.313
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-6.941.742 -6.941.742 -6.941.742
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -25.335.357 -132.627.685 20.445.426 -10.562.073 199.691.491 -7.904.669 32.531.813 582.038.751 92.598.910 853.867.943 80.539.738 934.407.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.292.551 51.642.865
Dönem Karı (Zararı)
93.808.861 52.667.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.866.373 52.815.785
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 26.421.350 17.745.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-40.139 -317.386
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -40.139 -317.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.798.306 26.742.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.798.306 26.742.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.737.809 -4.440.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24 -19.060.271 -5.798.004
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 9.322.462 1.357.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.164.062 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -26.164.062 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 11.657.040 8.686.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.931.687 4.399.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.992.129 -48.470.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.508.217 34.179.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
470.159 2.126.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.683.717 -21.027.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.679.092 -72.255.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.623.438 8.505.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.623.438 8.505.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.667.363 57.012.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -888.172 -385.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.486.640 -4.983.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.442.102 -25.952.636
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.504.927 -1.422.577
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.375.478 -2.396.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.334 146.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -55.644.302 -27.106.325
Alınan Faiz
19.060.271 4.826.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.777.814 9.033.767
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-15.553.313 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -15.553.313 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.777.857
Kredilerden Nakit Girişleri
31 0 11.777.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.075.407 -53.533
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -18.075.407 -53.533
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -2.383.048 -1.928.111
Ödenen Faiz
25 -8.766.046 -762.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.072.635 34.723.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.387.178 1.925.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.459.813 36.649.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.390.060 261.595.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 313.849.873 298.245.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 313.849.873 259.390.060
Finansal Yatırımlar
5 175.575.500 173.933.264
Ticari Alacaklar
190.225.649 333.669.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 886.221 838.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 189.339.428 332.830.871
Diğer Alacaklar
69.121 130.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 69.121 130.036
Türev Araçlar
29 11.961.732 7.563.396
Stoklar
10 5.458.976 5.929.135
Peşin Ödenmiş Giderler
17 20.895.629 9.770.505
Diğer Dönen Varlıklar
9 13.403.588 5.887.840
ARA TOPLAM
731.440.068 796.273.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
731.440.068 796.273.910
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 206.620.729 183.908.017
Diğer Alacaklar
10.000.302 9.044.507
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 10.000.302 9.044.507
Maddi Duran Varlıklar
11 22.301.818 20.966.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 18.457.321 17.696.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
836.510.059 759.228.798
Şerefiye
14 352.500.542 327.276.359
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 484.009.517 431.952.439
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.684.754 1.125.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.189.930 18.921.317
Diğer Duran Varlıklar
614.640 307.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.105.379.553 1.011.197.908
TOPLAM VARLIKLAR
1.836.819.621 1.807.471.818
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 50.417.266 64.787.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 32.875.765 29.055.855
Ticari Borçlar
66.403.389 79.780.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 880.965 838.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 65.522.424 78.941.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 54.836.305 81.090.495
Diğer Borçlar
145.482.968 159.563.379
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 3.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 145.482.968 159.559.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 286.928.351 290.897.336
Türev Araçlar
29 3.541.565 25.307.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.191.207 10.226.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.795.487 1.448.127
ARA TOPLAM
645.472.303 742.156.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
645.472.303 742.156.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 188.976.907 172.579.159
Diğer Borçlar
6.653.446 6.653.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.653.446 6.653.446
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.179.401 37.391.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 45.179.401 37.391.280
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 16.129.883 15.185.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.939.637 231.809.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
902.411.940 973.966.428
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
853.867.943 759.243.142
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -25.335.357 -9.782.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-132.627.685 -125.685.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.883.353 4.903.883
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
20.445.426 15.465.956
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.562.073 -10.562.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.562.073 -10.562.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.786.822 172.245.346
Yabancı Para Çevrim Farkları
199.691.491 179.421.334
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.904.669 -7.175.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.531.813 16.978.500
Yasal Yedekler
7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
18 25.335.357 9.782.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
582.038.751 332.942.105
Net Dönem Karı veya Zararı
92.598.910 264.649.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.539.738 74.262.248
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
934.407.681 833.505.390
TOPLAM KAYNAKLAR
1.836.819.621 1.807.471.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 269.130.757 139.381.599
Satışların Maliyeti
20 -60.596.621 -27.601.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
208.534.136 111.780.477
BRÜT KAR (ZARAR)
208.534.136 111.780.477
Genel Yönetim Giderleri
21 -32.176.135 -20.490.289
Pazarlama Giderleri
21 -34.261.049 -19.237.649
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -54.912.164 -34.718.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.721.497 12.154.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.633.083 -853.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.273.202 48.635.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.590.065 842.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.863.267 49.478.508
Finansman Gelirleri
24 46.487.738 15.695.745
Finansman Giderleri
25 -39.885.104 -3.820.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.465.901 61.353.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.657.040 -8.686.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.451.386 -5.776.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -10.205.654 -2.909.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.808.861 52.667.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.808.861 52.667.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.209.951 -2.061.363
Ana Ortaklık Payları
92.598.910 54.728.613
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 27 0,96000000 0,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.979.470 -2.456.203
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4.979.470 1.061.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.881.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 364.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 0 364.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.609.015 14.011.590
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.337.696 14.761.237
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-728.681 -749.647
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-728.681 -749.647
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.588.485 11.555.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.397.346 64.222.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.277.490 890.884
Ana Ortaklık Payları
117.119.856 63.331.753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028772
BIST