***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.03.2022Genel Kurul Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,5 - 2021 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,9 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,13 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İlan Metni - TR.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 İlan Metni (EN).pdf - İlan MetniEK: 5 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_15nisan2022_.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI_15NİSAN2022.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317BIST