***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
24.03.2020 19:06
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 24 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 19.03.2020 tarihli ve 10040 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 702. ve 703. sayfalarında yayımlanmış olup, bu defa, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831862
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4379
18:056,9439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,0961
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9211
18:05336,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 8,52
|Açılış
|: 336,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5363
|7,5741
|% -0,20
|
|Frank
|6,5165
|6,5557
|% -1,81
|
|Riyal
|1,7093
|1,7179
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.626
|71,38
|
|Altın Gr.
|336
|336
|8,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,28
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,14
|
|B. Petrol
|27,04
|27,04
|0,01
|
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Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem