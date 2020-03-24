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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

24.03.2020 19:06
GÜNCEL HABERLER



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 24 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 19.03.2020 tarihli ve 10040 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 702. ve 703. sayfalarında yayımlanmış olup, bu defa, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831862


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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