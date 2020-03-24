***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 24 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 19.03.2020 tarihli ve 10040 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 702. ve 703. sayfalarında yayımlanmış olup, bu defa, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831862BIST