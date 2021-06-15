***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, kar payından ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayenin 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması için SPK'ya yaptığımız başvurunun onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942339BIST