***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 Peşin 1,2000000 120 15 1,0200000 102B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 Peşin 1,2000000 120 15 1,0200000 102Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.04.2021 21.04.2021 20.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 99.000 300B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 74.901.000 300Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli toplantısında1- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 118.070.266.-TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 114.528.012.-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.2- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak:i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın brüt 30.000.000.-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,ii. Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL'lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması,iii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,iv. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,v. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesihususunun Genel Kurul'a teklif edilmesineKatılanların oybirliğiyle karar verildi.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSULOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.313.014Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 118.790.315 148.005.296,634. Vergiler ( - ) 4.262.303 8.518.753,825. Net Dönem Kârı 114.528.012 139.486.542,816. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 114.528.012 139.486.542,81Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 718.287,810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 115.246.299,811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 38.752.721,59* Nakit 5.762.314,99* Bedelsiz 32.990.406,612. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 24.237.685,0116. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.423.768,517. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 49.113.836,9 74.072.367,7120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 42.009.593,4Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 33.660 99.000 0,12 4,02 402B Grubu 25.466.340 74.901.000 87,64 4,02 402TOPLAM 25.500.000 75.000.000 87,75 4,02 402Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur. **Kar payının tam mükellef gerçek kişilere dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile net olarak hesaplanmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara brüt ödeme yapılacaktır. **Dönem kârı 118.070.266 TL olup, bu tutarın (720.049) TL 'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 118.790.315 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918083BIST