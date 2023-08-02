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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.08.2023 17:25
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli 2023/23 sayılı kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik kararı çerçevesinde, gerekli izinleri almak üzere 21.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmişti. Başvurumuza konu talebimiz 28.07.2023 tarihli SPK yazısı ile onaylanmış olup, söz konusu onay yazısı ve onaylı esas sözleşme tadil tasarıları 02.08.2023 tarihinde Şirketimize tebliğ olmuştur. Esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın da iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179903


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