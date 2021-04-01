***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.04.2021 11:41
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/12/2020
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 01/04/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922539
BIST
11:431.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,21
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:438,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0656
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:439,6230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0456
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:43449,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,39
|Açılış
|: 449,94
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BURVA
|34,14
|2.838.442
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.822
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.480.749
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.546.766
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.092.426
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,86
|1.648.761.748
|% 2,54
|
|SASA
|46,80
|503.006.166
|% 3,72
|
|KOZAL
|119,90
|426.270.788
|% 0,76
|
|BJKAS
|8,98
|369.135.593
|% 7,80
|
|PETKM
|5,95
|323.606.002
|% 3,48
|
|GARAN
|6,86
|1.648.761.748
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,21
|140.562.222
|% 1,68
|
|TSKB
|1,38
|88.481.729
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|105.879.515
|% 0,52
|
|PETKM
|5,95
|323.606.002
|% 3,48
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1673
|8,1743
|% -0,80
|
|Euro
|9,5982
|9,6230
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,1988
|11,2549
|% -1,10
|
|Frank
|8,5748
|8,6265
|% -1,37
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% -1,09
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,09
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,98
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 79.50 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 468 adet işlem
-
11:57ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767, 523 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ISCTR, MGROS
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 84 artarak (% 1.57 ) 1, 221
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DNISI, RAYSG, FORMT, RODRG, KONTR, ARZUM, KRONT, SEKFK, VAKKO, VAKFN