***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.04.2022 10:20
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/12/2021
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 01/04/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014883
BIST
10:392.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,28
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.244
En Düşük
2.230
10:3914,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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14,6930
En Düşük
14,6377
10:3916,2582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2200
10:39912,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,29
|Açılış
|: 912,44
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ULUSE
|124,60
|3.260.408
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,65
|53.938.115
|% 5,96
|
|ASUZU
|79,20
|68.727.160
|% 5,88
|
|KUYAS
|5,99
|22.112.592
|% 5,64
|
|OLMK
|8,67
|2.347.908
|% 5,47
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PKENT
|210,30
|10.237.907
|% -5,78
|
|AKFGY
|3,14
|7.884.962
|% -5,42
|
|AYCES
|68,45
|1.428.095
|% -5,00
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|THYAO
|32,96
|1.336.329.854
|% 2,17
|
|GARAN
|12,30
|1.322.550.417
|% 0,82
|
|EREGL
|32,94
|618.811.046
|% 1,54
|
|KRDMD
|15,38
|472.178.549
|% 0,52
|
|TTKOM
|10,52
|368.420.345
|% 0,96
|
|GARAN
|12,30
|1.322.550.417
|% 0,82
|
|ODAS
|1,72
|108.836.492
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,09
|202.758.601
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,24
|303.908.041
|% -0,28
|
|THYAO
|32,96
|1.336.329.854
|% 2,17
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6783
|14,6856
|% 0,10
|
|Euro
|16,2437
|16,2558
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2079
|19,3042
|% -0,07
|
|Frank
|15,8388
|15,9342
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,13
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-5,15
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,44
|