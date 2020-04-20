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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2020 21:00
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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Peoplise) sermayesinin % 86,70'ini temsil eden 255.377 adet şirket payını hisse başına ortalama 6,46 ABD doları bedelle devralınması konusunda pay devir sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca pay devrinin gerçekleşmesi halinde, pay devir bedeline ilave olarak 2021 yılı içinde Şirket tarafından performansa dayalı olmak koşuluyla olası performans bedeli ödemesi yapılabilecektir. Pay devir işlemlerinin Sözleşme'de belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.   Peoplise, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan Kaynakları yönetimi platformudur. Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlanan çözüm, başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürmektedir. Mevcut müşterileri finansal hizmetler, perakende, üretim ve profesyonel hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 13 çalışanı olan Peoplise 2013 yılında kurulmuş olup halihazırda 13 dilde hizmet sunduğu 74 kurumsal müşteriye sahiptir.   Logo'nun tek seferlik gelirler içinde ERP ve e-devlet çözümlerinden sonra önemli bir paya sahip olan İnsan Kaynakları çözümleri, kurumsal müşteri segmentinde rekabetçiliği ve genel marka bilinirliğini destekleyen stratejik öneme sahip bir ürün grubudur. Peoplise platformunun Logo'nun mevcut İnsan Kaynakları ürünlerini tamamlayacağı ve İK ürün portföyüne yönelik yapılan yatırımları, özellikle bulut tabanlı çözümlere geçiş sürecinde yaratacağı sinerjiyle, devralıp ileriye taşıyacağı öngörülmektedir.   Pay devrinin tamamlanması üzerine Peoplise kurucu ortakları ve pay sahipleri Çağatay Güney ve Doruk Molo ile "Sermayeye İştirak ve Sahipleri Sözleşmesi" ve "Yönetici İş Sözleşmesi" imzalanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839406


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BIZIM 12,23 81.399.329 % 9,98  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.497 2.561 -36,00  
Yarım 1.213 1.244 -19,30  
Çeyrek 608 622 -9,60  
Gümüş.Ons 15,25 15,27 0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,02  
B. Petrol 26,15 26,15 -1,93  
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