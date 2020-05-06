***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2020 1. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843172BIST