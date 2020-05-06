***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 20:52
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2020 1. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843172
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1248
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2006
En Düşük
7,0607
18:057,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1094
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05391,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,65
|Açılış
|: 391,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8597
|8,9042
|% 0,94
|
|Frank
|7,3541
|7,3984
|% 1,45
|
|Riyal
|1,9102
|1,9198
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-15,07
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.553
|12,90
|
|Tam
|2.572
|2.620
|17,30
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|8,40
|
|Çeyrek
|626
|641
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,69
|29,69
|-1,28
|