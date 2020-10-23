***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 09:36
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarına likidite sağlanması amacıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (likidite sağlayıcı) ile sözleşme imzalanarak Borsa İstanbul'a yapılan başvuru uygun görülmüştür.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, likidite sağlayıcı nezdinde Şirketimiz adına açılan likidite sağlayıcılığı müşteri hesabı üzerinden mevzuata uygun olarak işlem yapılacaktır.
Likidite sağlayıcı, görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda, likiditeye katkı sağlayacaktır.
Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri sermaye piyasası aracı bazında alış ve satış olarak, işlem yaptığı her fiyat kademesinde ayrı ayrı olmak üzere iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata uygun olarak KAP'ta ilan edecektir.
Süreç içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının likiditesinde ve işlem kabiliyetinde artış sağlaması amaçlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883172
BIST
14:101.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:107,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:109,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:10488,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,97
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SANFM
|12,10
|9.613.326
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.608.877
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.796
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|SISE
|6,86
|762.118.395
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|700.856.186
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|413.677.774
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|324.109.653
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|272.491.054
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.195.181
|% 4,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9600
|7,9653
|% 0,35
|
|Euro
|9,4345
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3738
|10,4258
|% 0,17
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1165
|2,1272
|% 0,30
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,30
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.298
|34,51
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,12
|