***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 19:10
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Kasım 2020 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenecek ve Şirketimizin 2020 Yılı 3. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883473
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 486,85
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9533
|7,9570
|% 0,24
|
|Euro
|9,4328
|9,4409
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3240
|10,3758
|% -0,31
|
|Frank
|8,7563
|8,8090
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1137
|2,1243
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,01
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,71
|41,71
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS