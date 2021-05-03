***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak 12 Temmuz 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca uygulananŞirket Paylarının Geri Alımı Programı kapsamında Şirket mülkiyetinde bulunan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,258'ine tekabul eden64.500adedinin Şirket Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Erkurt'a satışına "ilişkili kişilere pay satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı düzenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz" kuralına uygun olarak yapılmasınaişleme baz alınacak pay satış değerinin başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934261BIST