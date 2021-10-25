***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 19:51
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Ekim 2021 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenecek ve Şirketimizin 2021 Yılı 3. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972286
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.495
En Düşük
1.471
18:059,5924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0102
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5274
18:0511,1577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0347
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,0779
18:05556,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,92
|Açılış
|: 556,48
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5804
|9,5950
|% -0,08
|
|Euro
|11,1256
|11,1608
|% -0,28
|
|Sterlin
|13,1629
|13,2289
|% -0,03
|
|Frank
|10,3865
|10,4491
|% -0,54
|
|Riyal
|2,5481
|2,5609
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|15,52
|
|Altın Gr.
|556
|557
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem