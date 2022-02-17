***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 22:23
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek olan, şirketimizin 2021 yılı sonuçlarını ve 2022 beklentilerinin değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002636
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -31,44
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0056
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
18:0515,4633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0178
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
18:05829,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,04
|Açılış
|: 829,54
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5771
|13,5913
|% -0,04
|
|Euro
|15,4464
|15,4633
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4488
|18,5413
|% 0,12
|
|Frank
|14,7006
|14,7892
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6080
|3,6261
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|26,72
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,37
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-1,87
|