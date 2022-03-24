***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.02.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu, Lale Gözübüyük ve Nezahat Gültekin'in Şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin 21.02.2022 tarihli raporunda yer alan tavsiyesi doğrultusunda 15/04/2022 tarihinde yapılacak 2021 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012781BIST