***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2022 1. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumuve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028826BIST