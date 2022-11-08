***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 19:36
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09 Kasım 2022 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenecek ve Şirketimizin 2022 Yılı 3. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078359
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1178
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2399
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7749
En Düşük
18,4643
18:051.026,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 31,60
|Açılış
|: 1.026,75
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5919
|18,5948
|% 0,64
|
|Euro
|18,7604
|18,7749
|% 1,29
|
|Sterlin
|21,4318
|21,5393
|% 1,01
|
|Frank
|18,8015
|18,9147
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9295
|4,9543
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,29
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|31,15
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.915
|167,00
|
|Yarım
|3.336
|3.381
|82,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|0,53
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|-0,59
|