***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar9 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek telekonferans toplantısında kullanılacak olan ve şirketimizin 2023 1. yarıyıl mali sonuçları ve 2023 yılı revize beklentilerini içeren Türkçe ve İngilizce sunumu kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182770BIST