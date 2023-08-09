***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 16:55
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
9 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek telekonferans toplantısında kullanılacak olan ve şirketimizin 2023 1. yarıyıl mali sonuçları ve 2023 yılı revize beklentilerini içeren Türkçe ve İngilizce sunumu kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182770
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0683
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1402
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.665,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.665,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.664,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0129
|27,0303
|% 0,18
|
|Euro
|29,6701
|29,7130
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,2727
|34,4446
|% -0,06
|
|Frank
|30,6742
|30,8590
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1788
|7,2148
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.106
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.562
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292