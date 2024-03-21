***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan, şirketimizin 2023 yılı sonuçlarını ve 2024 beklentilerinin değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261236BIST