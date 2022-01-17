***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,06 0B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,08 1.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 3.686 0,004 40,1 1.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,12 5.186B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,16 6.186B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,22 7.186B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,24 7.686B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.314 0,001 40,26 8.136B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,28 9.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 3.500 0,004 40,3 10.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.500 0,002 40,32 14.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 2.000 0,002 40,34 15.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,36 17.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.500 0,002 40,38 18.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,42 20.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,44 20.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,46 21.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,48 22.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,5 25.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,56 25.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,58 26.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,66 26.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,68 27.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,7 27.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 3.000 0,003 40,72 28.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.000 0,002 40,74 31.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,76 33.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,78 34.500B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,8 37.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,84 39.500Ek Açıklamalar31.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında 17.01.2022 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,42 - 40,84 fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.01.2022 tarihi itibariyle % 3,26 'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994767BIST