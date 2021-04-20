***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 33.000 99.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 NâmaB Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.967.000 74.901.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.000.000 75.000.000,000 300,00000Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %300'ü oranında kar payının bedelsiz pay olarak hissedarlarımıza dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.04.2021 tarihli toplantısında katılanların oy birliğiyle1. Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin, 125.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000-TL'lik artış ile 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkartılmasına,2. Artırılan 75.000.000-TL'nin 32.990.407.-TL'lik kısmının 2020 mali dönemine ait net dönem karından, 42.009.593.-TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanmasına,3. Artırılacak 75.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 99.000-TL nominal değerli (A) grubu ve 74.901.000-TL nominal değerli (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,4. Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Mehmet Buğra Koyuncu ile Gülnur Anlaş'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929750BIST