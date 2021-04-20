Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2021 19:55



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 33.000 99.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 Nâma
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.967.000 74.901.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.000.000 75.000.000,000 300,00000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %300'ü oranında kar payının bedelsiz pay olarak hissedarlarımıza dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.04.2021 tarihli toplantısında katılanların oy birliğiyle
1. Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin, 125.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000-TL'lik artış ile 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkartılmasına,
2. Artırılan 75.000.000-TL'nin 32.990.407.-TL'lik kısmının 2020 mali dönemine ait net dönem karından, 42.009.593.-TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanmasına,
3. Artırılacak 75.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 99.000-TL nominal değerli (A) grubu ve 74.901.000-TL nominal değerli (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,
4. Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Mehmet Buğra Koyuncu ile Gülnur Anlaş'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929750


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.365
Değişim :  -0,87% |  -11,96
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.386 En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 19,14 1.013.482 % 10,00  
AKCNS 19,69 64.527.825 % 10,00  
JANTS 709,50 51.472.130 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.357.503 % 9,99  
INVEO 111,90 32.562.939 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1118 8,1153 % 0,33  
Euro 9,7637 9,7719 % 0,34  
Sterlin 11,2702 11,3267 % -0,04  
Frank 8,8153 8,8684 % 0,19  
Riyal 2,1555 2,1663 % 0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 7,41  
Altın Gr. 464 464 3,09  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,85 25,89 0,05  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,03  
B. Petrol 66,25 66,25 -0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru