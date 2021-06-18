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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2021 15:44



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımının tescili ve hak kullanım tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 33.000 99.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 Nâma
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.967.000 74.901.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.000.000 75.000.000,000 300,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.06.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 18.06.2021

Ek Açıklamalar
Kar payından ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere Şirketimiz sermayesinin 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususu Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.06.2021'dir.
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943058


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