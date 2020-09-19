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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2020 12:48
GÜNCEL HABERLER



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
HANDE YALGIN Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Üyeliği
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
SÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis Direktör
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Koordinatörü, Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875807


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
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Dolar 7,5593 7,5616 % 0,20  
Euro 8,9283 8,9900 % 0,40  
Sterlin 9,7585 9,8074 % -0,02  
Frank 8,2838 8,3337 % 0,13  
Riyal 2,0143 2,0244 % 0,43  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 5,75  
Altın Gr. 475 475 3,75  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,25  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,33  
Seans Raporu 17:59
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