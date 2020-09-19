***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.09.2020 12:48
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
HANDE YALGIN Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Üyeliği
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
SÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis Direktör
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Koordinatörü, Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875807
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5839
En Düşük
7,5327
17:598,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9977
En Düşük
8,9268
17:59475,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,70
|Açılış
|: 475,47
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5593
|7,5616
|% 0,20
|
|Euro
|8,9283
|8,9900
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7585
|9,8074
|% -0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0143
|2,0244
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,75
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,33
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de