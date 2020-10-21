Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2020 17:41
GÜNCEL HABERLER



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
HANDE YALGIN Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Üyeliği
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
SÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis Direktör
MEHMET BORA BULUŞ Logo Grup Çevik Dönüşüm Proje Direktörü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882869


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.212
Değişim :  0,09% |  1,10
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.209
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 11,00 1.653.069 % 10,00  
BASCM 8,36 691.193 % 10,00  
KARTN 1.023,40 1.860.541 % 10,00  
UZERB 48,42 2.603.818 % 10,00  
DAGHL 23,56 11.764.474 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8024 7,8068 % -0,75  
Euro 9,2656 9,2729 % -0,29  
Sterlin 10,2416 10,2930 % 0,89  
Frank 8,6085 8,6604 % -0,29  
Riyal 2,0772 2,0876 % -0,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 20,77  
Altın Gr. 484 484 1,79  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,49  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,06  
B. Petrol 41,83 41,83 -1,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru