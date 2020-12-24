***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.12.2020 16:44
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
HANDE YALGIN Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Üyeliği
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BEGÜM ARŞ TÜRK Logo Grup Pazarlama Başkanı, CMO Endüstri Mühendisi Logo Yazılım Türkiye Pazarlama Ve Sadakat Yönetimi Direktörü
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
SÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis Direktör
MEHMET BORA BULUŞ Logo Grup Çevik Dönüşüm Proje Direktörü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894778
BIST