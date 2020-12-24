***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu BaşkanlığıGÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan YardımcılığıHANDE YALGIN Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu ÜyeliğiİSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım MimarisiUĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO Endüstri Mühendisi İcra Kurulu ÜyeliğiBEGÜM ARŞ TÜRK Logo Grup Pazarlama Başkanı, CMO Endüstri Mühendisi Logo Yazılım Türkiye Pazarlama Ve Sadakat Yönetimi DirektörüAKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu ÜyeliğiARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu ÜyeliğiBAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu ÜyeliğiSÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis DirektörMEHMET BORA BULUŞ Logo Grup Çevik Dönüşüm Proje Direktörü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894778BIST