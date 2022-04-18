***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2022 20:21
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TUĞRUL TEKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 11.03.1986 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 03.05.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
SÖZ AR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET BERKAY MOLLAMUSTAFAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 03.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317 Değerlendirildi Hayır
NEZAHAT GÜLTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317 Değerlendirildi Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317 Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021642
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 2.503
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|Önceki Kapanış
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2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6511
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
15,7759
18:00933,63
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 929,18
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941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
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|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
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|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
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|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6424
|14,6511
|% 0,13
|
|Euro
|15,7877
|15,8039
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,0039
|19,0992
|% -0,27
|
|Frank
|15,4460
|15,5390
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8929
|3,9125
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|5,89
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,15
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|B. Petrol
|114
|114
|2,39
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Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
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Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
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17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
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17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem