***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TUĞRUL TEKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 11.03.1986 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi / Aday Gösterme Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET BUĞRA KOYUNCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 03.05.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil HayırSÖZ AR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Aday Gösterme Komitesi Üyesi / Risk Komitesi ÜyesiNEZAHAT GÜLTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi BaşkanıLALE GÖZÜBÜYÜK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021317 Değerlendirildi Hayır Ücret Komitesi Başkanı /Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi ÜyesiLALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2023 İcrada Görevli Değil - Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117541 Değerlendirildi Hayır Ücret Komitesi Üyeliği / Aday Gösterme Komitesi Başkanlığı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128307BIST