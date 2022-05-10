***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 19:20
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022 - 31.03.2022 ara hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Özet Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Özet Konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar") ile Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Nezahat Gültekin Lale Gözübüyük Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi M. Buğra Koyuncu Gülnur Anlaş Logo Grup CEO Logo Grup Finans Başkanı,CFO
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|
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|
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|
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|
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|61.466.217
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|
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|% 0,54
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|913
|10,20
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
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|3.044
|3,60
|
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|1.487
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|
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|21,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
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