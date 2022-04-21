***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketiimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Nisan 2022 Tarihli KararıylaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde1- Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesinei. Ücret Komitesi'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),ii. Aday Gösterme Komitesi'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Söz Ar,iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı'nın Nezahat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut,iv. Denetim Komitesi'nin Başkanı'nın Nezahat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyesinin Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)v. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyesinin Söz Arolmasına,2- Değişen Komite başkan ve üyelerinin isimlerinin şirket internet sitesinde