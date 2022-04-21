***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2022 15:10
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketiimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Nisan 2022 Tarihli Kararıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde
1- Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine
i. Ücret Komitesi'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
ii. Aday Gösterme Komitesi'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Söz Ar,
iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı'nın Nezahat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut,
iv. Denetim Komitesi'nin Başkanı'nın Nezahat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyesinin Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
v. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyesinin Söz Ar
olmasına,
2- Değişen Komite başkan ve üyelerinin isimlerinin şirket internet sitesinde