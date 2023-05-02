***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/05/2023Karar Sayısı2023/11SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıLGC Fon 2022 sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145091BIST