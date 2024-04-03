***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/04/2024Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/04/2024Karar Sayısı2024/08SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) uyarınca düzenlenen sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266473BIST