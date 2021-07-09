***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2021 10:55
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 13.938,56 % 0,0030995 % 0,2605474 % 8.405,84070117
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949927
BIST
11:031.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.373
11:038,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
11:0310,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0293
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
11:03504,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 504,15
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:03
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|5,96
|17.909.060
|% 5,67
|
|AVGYO
|3,18
|13.977.317
|% 5,65
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|ERBOS
|127,00
|53.914.820
|% 4,35
|
|SNGYO
|3,81
|31.242.716
|% -9,93
|
|SRVGY
|74,70
|12.399.830
|% -9,29
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|METUR
|5,25
|13.911.533
|% -5,91
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|KRDMD
|7,22
|280.915.878
|% 1,98
|
|EREGL
|17,95
|243.528.306
|% 2,22
|
|GARAN
|8,52
|239.006.624
|% -0,47
|
|THYAO
|13,57
|179.875.005
|% -0,66
|
|KOZAL
|109,20
|137.339.788
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,26
|124.584.443
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,22
|280.915.878
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,86
|62.382.259
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|239.006.624
|% -0,47
|
|PETKM
|5,36
|135.375.191
|% 0,37
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6809
|8,6847
|% -0,09
|
|Euro
|10,2789
|10,2869
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% -0,16
|
|Frank
|9,4609
|9,5179
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,07
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|2,66
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,28
|
Seans Raporu
11:03
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-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.18 ) 1, 482
-
11:17XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 2, 694.00 milyon TL de
-
11:17ERBOS
Yüzde 4.77 oranında artışla 127.50 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 370 adet işlem
-
11:15AVGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 364, 828 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 2, 524.00 milyon TL de