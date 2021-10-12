***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 09:56
syon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 23.048,42 % 0,0032534 % 0,4158037 % 12.780,4349296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969714
BIST
11:171.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:179,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:1710,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0541
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:17510,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,33
|Açılış
|: 510,07
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MERIT
|23,16
|8.987.702
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.214.856
|% 9,80
|
|METUR
|3,42
|17.706.166
|% 8,57
|
|GESAN
|23,40
|91.710.965
|% 8,33
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|61.833.802
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|16.115.444
|% -9,95
|
|OYLUM
|7,68
|2.157.812
|% -7,47
|
|YEOTK
|80,20
|73.266.246
|% -6,14
|
|GARAN
|9,53
|632.824.843
|% 0,95
|
|TUPRS
|127,40
|293.263.216
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,41
|254.955.146
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,84
|226.446.258
|% 0,44
|
|EREGL
|17,59
|192.706.920
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,41
|254.955.146
|% -0,41
|
|GARAN
|9,53
|632.824.843
|% 0,95
|
|ODAS
|1,51
|89.417.214
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,79
|93.664.813
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|53.973.789
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0271
|9,0303
|% 0,32
|
|Euro
|10,4423
|10,4509
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,2215
|12,2828
|% 0,18
|
|Frank
|9,6900
|9,7484
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3988
|2,4108
|% 0,25
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,65
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,24
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:26OYYAT
Yüzde 6.01 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 240 adet işlem
-
11:25GESAN
Yüzde 9.07 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 792 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.40 ) 1, 529
-
11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
-
11:24XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 4, 178.00 milyon TL de