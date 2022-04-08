***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2022 10:49
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 9.435,87 % 0,0031027 % 0,0793312 % 2.556,884793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017733
BIST
10:342.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,09
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.374
En Düşük
2.361
10:3414,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0154
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
10:3416,0223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0262
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
15,9947
10:34915,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 915,33
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler10:34
|MZHLD
|34,12
|2.049.112
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|VKGYO
|2,22
|49.433.870
|% 9,90
|
|EPLAS
|19,30
|15.709.585
|% 9,16
|
|LUKSK
|73,00
|15.388.725
|% 8,79
|
|MARTI
|2,03
|2.036.973
|% -9,78
|
|IDEAS
|22,96
|2.328.131
|% -4,73
|
|ULUSE
|162,10
|5.779.209
|% -3,51
|
|PSDTC
|29,68
|4.587.486
|% -2,75
|
|PSDTC
|29,68
|4.587.486
|% -2,75
|
|GARAN
|13,03
|1.469.826.390
|% 3,33
|
|ASELS
|26,68
|700.962.219
|% 2,22
|
|THYAO
|35,62
|697.791.013
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,53
|530.477.306
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,28
|454.324.651
|% 2,99
|
|YKBNK
|4,53
|530.477.306
|% 3,19
|
|GARAN
|13,03
|1.469.826.390
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,59
|293.879.864
|% 1,17
|
|ADESE
|0,86
|51.009.874
|% 4,88
|
|AKBNK
|8,28
|454.324.651
|% 2,99
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7421
|14,7524
|% 0,10
|
|Euro
|16,0097
|16,0223
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1550
|19,2511
|% -0,25
|
|Frank
|15,7141
|15,8088
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9193
|3,9390
|% 0,09
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-1,26
|
|Altın Gr.
|915
|915
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,51
|
Seans Raporu
10:34
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10:49PAMEL
Yüzde 4.34 oranında artışla 105.80 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 257 adet işlem
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10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KRDMD, FROTO
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10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, GARAN, KCHOL
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10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 23 artarak (% 1.20 ) 2, 130
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10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, MZHLD, CASA, VKGYO