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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

06.10.2022 11:10
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 22.362,15 % 0,00310087 % 0,1671815 % 5.391,4277952



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067895


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KMPUR 66,00 218.160.396 % 10,00  
AKENR 3,31 188.416.027 % 9,97  
ERBOS 153,50 232.562.979 % 9,96  
PKART 22,08 18.718.618 % 9,96  
GOZDE 11,27 153.548.816 % 9,95  
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16:56 Alış Satış %  
Dolar 18,5729 18,5817 % -0,24  
Euro 18,2907 18,3091 % -0,29  
Sterlin 20,7794 20,8836 % -0,98  
Frank 18,7144 18,8271 % -0,54  
Riyal 4,9284 4,9531 % 0,04  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 -3,56  
Altın Gr. 1.021 1.022 -3,63  
Cumhuriyet 6.841 6.944 32,00  
Tam 6.855 6.908 -36,00  
Yarım 3.340 3.377 -17,00  
Çeyrek 1.673 1.688 -9,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,50 -0,16  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 -0,08  
B. Petrol 93,56 93,56 0,19  
Seans Raporu 16:56
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