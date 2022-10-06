***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 11:10
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 22.362,15 % 0,00310087 % 0,1671815 % 5.391,4277952
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067895
BIST
16:563.562
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 77,17
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
16:5618,5817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0455
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:5618,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0537
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
16:561.023,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.023,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.021,71
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KMPUR
|66,00
|218.160.396
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|188.416.027
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|232.562.979
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|18.718.618
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|153.548.816
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.297.707
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.396.363
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,80
|5.243.828.922
|% 8,52
|
|THYAO
|84,65
|4.831.466.297
|% -0,18
|
|SISE
|29,52
|4.273.132.382
|% 4,09
|
|EKGYO
|4,28
|2.191.300.629
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,09
|2.004.335.925
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,28
|2.191.300.629
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,82
|1.321.468.817
|% 1,69
|
|YKBNK
|8,09
|2.004.335.925
|% 3,59
|
|DOHOL
|5,32
|1.213.812.966
|% 4,11
|
|ISCTR
|8,32
|1.292.144.927
|% 2,34
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5729
|18,5817
|% -0,24
|
|Euro
|18,2907
|18,3091
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,7794
|20,8836
|% -0,98
|
|Frank
|18,7144
|18,8271
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|6.841
|6.944
|32,00
|
|Tam
|6.855
|6.908
|-36,00
|
|Yarım
|3.340
|3.377
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|0,19
|