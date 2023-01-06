***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2023 11:48
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 29.561,07 % 0,00310057 % 0,2016721 % 6.504,3531259
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094960
BIST
11:395.185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 68,70
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:3918,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:3919,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:391.109,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.109,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:39
|HKTM
|61,65
|56.316.645
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,55
|71.143.687
|% 7,01
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|KMPUR
|101,40
|55.693.772
|% 6,40
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|DYOBY
|29,46
|86.469.465
|% -7,36
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|BRKVY
|24,38
|21.783.348
|% -6,95
|
|THYAO
|136,00
|4.191.047.267
|% 0,59
|
|EREGL
|39,88
|3.218.525.876
|% -0,50
|
|ASELS
|60,35
|2.701.951.584
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,84
|1.985.085.730
|% 4,25
|
|KRDMD
|18,01
|1.760.368.920
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,84
|1.985.085.730
|% 4,25
|
|YKBNK
|10,46
|1.129.316.120
|% -0,19
|
|KRDMD
|18,01
|1.760.368.920
|% 0,06
|
|EREGL
|39,88
|3.218.525.876
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,75
|216.152.427
|% 0,73
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7747
|% 0,06
|
|Euro
|19,7495
|19,7649
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,2600
|22,3717
|% -0,13
|
|Frank
|19,9278
|20,0478
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9818
|5,0068
|% 0,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,22
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.535
|7.599
|11,00
|
|Yarım
|3.649
|3.715
|6,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|0,12
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|0,28
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54EKGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 8.89 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 236, 867 adet işlem
-
11:53SASA
Yüzde 5.15 oranında artışla 96.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 117 adet işlem
-
11:52ALBRK
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 390, 232 adet işlem
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TKFEN, KOZAL
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EKGYO, HEKTS