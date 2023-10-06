***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2023 11:36
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 18.917,86 % 0,003926 % 0,1179358 % 3.003,97445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200735
BIST
'
12:318.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,27
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3127,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0756
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3129,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:311.618,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.617,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|BJKAS
|46,08
|59.168.692
|% -5,19
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|THYAO
|240,40
|2.874.158.879
|% -0,46
|
|EREGL
|44,64
|2.373.373.021
|% 0,86
|
|KCHOL
|158,90
|2.022.457.486
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,06
|1.248.464.456
|% 1,15
|
|SKBNK
|7,14
|1.024.076.051
|% 2,44
|
|IHLAS
|1,37
|188.344.201
|% 5,38
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6233
|27,6282
|% 0,27
|
|Euro
|29,1486
|29,1570
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6026
|33,7711
|% 0,34
|
|Frank
|30,1312
|30,3128
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.883
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.458
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,00
|
Seans Raporu
12:31
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
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12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında